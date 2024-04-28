Piyasalara Merkez Bankası kararı damga vurdu

BAKAN ŞİMŞEK KAMU TASARRUFUNA İLİŞKİND ETAY PAYLAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ve harcama kontrolünün sağlanması için yılın ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye gireceğini ifade etti.