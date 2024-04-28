Piyasalara Merkez Bankası kararı damga vurdu

MERKEZ BANKASI PAS GEÇTİ
Yurtiçinde bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. TCMB faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.
KDV DÜZENLEMESİNE GİDİLDİ
Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olarak belirlenen KDV oranı ise yüzde 20'ye yükseltildi.
FİTCH’TEN KRİTİK DEĞERLENDİRME
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings, politika tutarlılığındaki iyileşme sürecinin devam ettirilmesi halinde, bu durumun Türkiye'nin kredi notuna pozitif etki edeceğini ifade etti.
JAPONYA’DA FAİZİ SBAİT TUTTU
Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmeme kararı aldı. 2024’te daha yüksek enflasyon beklendiğine de dikkat çekildi.
ABD EKONOMİSİ DARALDI
ABD'de büyüme rakamları takip edildi. ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2,5'luk beklentinin altında kalarak yüzde 1,6 büyüme kaydetti.
BAKAN ŞİMŞEK KAMU TASARRUFUNA İLİŞKİND ETAY PAYLAŞTI
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ve harcama kontrolünün sağlanması için yılın ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye gireceğini ifade etti.
ZORUNLU KARŞILIK YÜKSELTİLDİ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını da yükseltme kararı da aldı.