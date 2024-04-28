Piyasalara Merkez Bankası kararı damga vurdu

Piyasalara Merkez Bankası kararı damga vurdu
Büşra Kapan
Küresel piyasalar yoğun bir haftayı geride bırakıyor. Hem yurtiçinde hem de yurtdışında kritik veriler takip edildi.
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Piyasalara Merkez Bankası kararı damga vurdu 1

MERKEZ BANKASI PAS GEÇTİ

Yurtiçinde bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. TCMB faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

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Piyasalara Merkez Bankası kararı damga vurdu 2

KDV DÜZENLEMESİNE GİDİLDİ

Lokanta ve kafelerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olarak belirlenen KDV oranı ise yüzde 20'ye yükseltildi.

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Piyasalara Merkez Bankası kararı damga vurdu 3

FİTCH’TEN KRİTİK DEĞERLENDİRME

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings, politika tutarlılığındaki iyileşme sürecinin devam ettirilmesi halinde, bu durumun Türkiye'nin kredi notuna pozitif etki edeceğini ifade etti.

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Piyasalara Merkez Bankası kararı damga vurdu 4

JAPONYA’DA FAİZİ SBAİT TUTTU

Japonya Merkez Bankası para politikasını değiştirmeme kararı aldı. 2024’te daha yüksek enflasyon beklendiğine de dikkat çekildi.

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Piyasalara Merkez Bankası kararı damga vurdu 5

ABD EKONOMİSİ DARALDI

ABD'de büyüme rakamları takip edildi. ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2,5'luk beklentinin altında kalarak yüzde 1,6 büyüme kaydetti.

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Piyasalara Merkez Bankası kararı damga vurdu 6

BAKAN ŞİMŞEK KAMU TASARRUFUNA İLİŞKİND ETAY PAYLAŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ve harcama kontrolünün sağlanması için yılın ikinci yarısında güçlü bir şekilde devreye gireceğini ifade etti.

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Piyasalara Merkez Bankası kararı damga vurdu 7

ZORUNLU KARŞILIK YÜKSELTİLDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı. TL zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz oranını da yükseltme kararı da aldı.

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Piyasalara Merkez Bankası kararı damga vurdu 8
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