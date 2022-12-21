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İslam Memiş bu sefer de doların kaç TL’ye düşeceğini açıkladı

İslam Memiş doların 16 TL’ye düşeceğini açıklarken “2023 için plan yapanlar yılın ilk yarısında dikkatli olsun” dedi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 14:24
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İslam Memiş bu sefer de doların kaç TL’ye düşeceğini açıkladı. Kritik tarihe dikkat çekti

İslam Memiş bu sefer de doların kaç TL’ye düşeceğini açıkladı
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İslam Memiş, tv100.com'daki "Dolar için son çıkış" başlıklı köşe yazısında dolarla ilgili çarpıcı uyarılarda bulundu. Memiş, dolar için 16 lirayı işaret etti. Memiş'in köşe yazısı şöyle:


Dolar/TL kurunda yıl sonu beklentisi 20-21 lira aralığı idi.

Ancak bu seviyeden uzak bir yıl sonu kapanışı yapacak.

Çünkü kontrol sistemin eline geçti, serbest piyasa koşulları da gerçekleşmemiş oldu.

Bir yıldır belli bir direnci kıramayan dolar/TL kuru, içerde yatırımcısının beklentisini karşılamadı.

2022 yılına 13,25 liradan başlayan dolar/TL kuru, bugün 18,66 lira.

Serbest piyasalarda ise 18,77 lira.

Dolar endeksi (dxy), 95,64’de 114,70’e kadar yükseldi.

Yani 2022 yılında dolar dünyada değer kazandı.

Peki 2023’de dolar nasıl bir performans gösterebilir?

Bugünkü küresel ekonomik koşulları göz önünde bulundurduğumuzda 2023’ü ve 2023’ün dolarını ikiye ayırmak gerek;

Haziran’a kadar ekonomi, Haziran’dan sonra ekonomi

- Haziran’a kadar dolar, Haziran’dan sonra dolar

Haziran’a kadar Türkiye ekonomisi “seçime" odaklandı.

Haziran dememin sebebi onların “Zamanında olacak” iddiasından kaynaklanıyor.

Benim seçim öngörümde bir değişiklik yok “erken seçim” bekliyorum.

Bu süreçte asgari ücret, EYT, yapılandırmalar vesaire çözülmüş olacak.

KKM, bir yıl daha uzatıldı.

Banka mevduatlarında döviz miktarı azalıyor.

Seçim süreci başladı ancak kredi muslukları daha açılmadı.

Destek ve yapılandırmaların tamamı da daha ilan edilmedi.

a) KKM’in uzatılması

b) Döviz mevduatından uzaklaşma ve döviz talebinin olmaması

c) Kredi musluklarının açılmasıyla rahatlama ve yeni borçlanma

Bu nedenler içeride.

a) Fed, Mart itibariyle faiz artırımlarını sonlandırıyor

b) Dolar endeksi (dxy), 100 seviyesinin altında dengelenebilir

c) EUR/USD paritesinde beklenen toparlanma

Bu nedenler de dışarıda doları olumsuz yönde etkileyen faktörlerdir.

2022’de Fed’in faiz politikasından dolayı doların değer kazandığını söyleyebiliriz.

2023’de tam ters rüzgâr edebilir!

Parite üzerinden işleme önem verdiğimden, dolar sahipleri “ne yapabilirim?” diye sorabilir.

2022’de dolar karşısında değer değer kaybetmiş ne varsa, 2023’te eski değerini almasını bekliyorum.

Altın, gümüş, euro, sterlin gibi enstrümanlar 2023’te bana göre şanslı.

Dolar tarafında bir zayıflama bekliyorum ancak bu “çok sert düşecek, çökecek” anlamı taşımıyor!

Kontrollü bir şekilde seçimlere kadar idare edebilirler.

Seçim sonrası için şimdiden konuşmak da çok erken.

2023 için planlama yapanlar, yılın ilk yarısında dikkat etmeli.

Bence dolar tarafında bugünler son çıkış.

Kademeli geri çekilmelerde 16,50-16,30-16,10 seviyelerini takip edeceğim.

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Nazmi Yer
21.12.2022 14:46
Ufak at da civcivler de yesin. Seçimden sonra sabit kalsa, ona da şükür.  
 
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