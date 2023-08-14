İslam Memiş canlı yayında bomba bilgiyi açıkladı. Tüm Türkiye’de yaşam alanları değişecek

Memiş, 2023 yılında toprak yılı olacağını ve deprem felaketinin ardından imar affının sıfır tavizli bir şekilde uygulanacağını belirtti.

2023 toprak yılı olacak

Memiş, 2022 yılının ortalarında kamuoyuna yaptığı uyarılarda 2023 yılının toprak yılı olacağını ve deprem felaketinin beklediğini söylediğini hatırlattı. Memiş, “Ben müneccim değilim, deprem olacağını falan bilmiyorum. Sadece çalışmalarımın sonucunu insanlara bildiriyorum. Ve 2023 yılının Şubat ayında ciddi bir deprem felaketi gördük. Bu beklediğim değer artışların daha da hızlanmasına neden olan bir faktör oldu” dedi.

Yeni imar yasasıyla her şey değişecek

Memiş, Eylül ya da Ekim ayında açıklanacak olan yeni imar yasasıyla birlikte Türkiye genelinde bütün yaşam alanlarının değişeceğini söyledi.

Memiş, “Artık öyle caddeler, öyle mahalleler, öyle kentler ve öyle şehirler olacak ki bildiğiniz her şeyi unutun. Türkiye genelinde. İstanbul’a özel bir yasa geliyor” dedi.

Sıfır tavizli imar affı

Memiş, İstanbul için gelen yeni imar yasasıyla birlikte sıfır tavizli bir imar affının uygulanacağını söyledi. Memiş, “Bu sıfır tavizi olmasa zaten milyonlarca can kaybı olur. Ve hiç kimsenin gönlünü yapamazsınız. ‘Efendim ben kamuyu mahkemeye verdim. Efendim biz mahkeme sürecindeyiz biz müteahhitle anlaşamadık’, şöyle oldu, böyle oldu, benim hakkım yenildi falan. Sıfır tavizli bir süreç geliyor” dedi.