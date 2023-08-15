İslam Memiş gram altının ulaşacağı zirveyi açıkladı

Editör: Özlem Kıral

İslam Memiş kendine ait Youtube hesabından önemli analizlerde bulundu. Memiş, gram altında yeni rekoru açıkladı.

Altın ve para piyasaları uzmanı Memiş "Ons altın tarafındaki baskılanma da geriledi. 1890 dolar destek seviyesi çalışacak gibi. 1902'ye kadar geriledi, aşağıda 1890 dolar seviyesi var. Bu geri çekilmeler dolar üzerinden veya euro üzerinden parite yapacak yatırımcılara fırsat sunuyor.

1890'lu seviyeler kalıcı olmayacaktır. Ekim itibarıyla 2000 üzerinde hızlı ataklar öncesi buraları değerlendirmek gerekiyor. Ekimde 2150'yi görebiliriz. Yılın son çeyreği için hazırlık yapanlar bu düşüşleri değerlendirmeli. Bu gerilemenin sebebi dolar endeksidir ve bu düşüşler kalıcı değildir." ifadelerini kullandı.

Memiş borsa yatırımcılarına uzun vadeli yatırım yapanlar için bir problem olmadığını belirterek kısa vadeli yatırımcılara dikkatli olması konusunda uyardı. Dolarda yukarı yönlü atakların olabileceğini belirtirken bu atakların agresif ataklar olmayacağını, kademeli olarak artışın süreceğini belirtti. Euro tarafında yaşanan her düşüşün alım fırsatı olduğunu belirten İslam Memiş, dolardan uzak durulmasını tavsiye etti.

Memiş, eline yeni dolar geçen, geçecek olan ya da mevcut elinde dolar olan yatırımcıların dolarlarını sterlin veya euro para birimine ya da altın gümüş gibi farklı yatırım araçlarına çevirmesi gerektiğini belirtti.

"HEM BOZDURANLAR HEM ALACAK OLANLAR..."

Devamında Memiş şöyle konuştu:

Gram altın TL'de 1660'lı rakamlar hiçbir şey ifade etmiyor. Gram altın TL fiyatları 1712 TL-1719 TL. 50 liralık makas geçerliliğini koruyor. Bu makas artık düşmeyecektir. Hem bozduranlar hem alacaklar için önemli bir uyarı. Gram altın TL ekran ve internet tarafında en az 50 liralık makas olacaktır. Talep ne kadar oluşursa makas aralığı bir o kadar açılacaktır. Sanalda altın yatırımı yapan arkadaşlar da bankacılık uygulamasından makas aralıklarına bakabilir.

Gram altın TL'de serbest piyasalarda 1751 lira görüldü. Gram altın TL'de fiyat farklılığı oluştuğu için 1700 altında fiziki tarafta bir işlem beklemiyorum. Sanal ortamda olabilir 1660 ama fiziki tarafta 1700 altında rakamlar beklemiyorum. Ekim ayı itibarıyla gram altında 1800'lü rakamları konuşacağız. 1820, 1880 TL rakamları oluşacaktır.