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‘Doları unutun’ dedi gram altının 2 bin lirayı bulacağı tarihi açıkladı. İslam Memiş'ten çok konuşulacak tahmin

Yeni yılla birlikte vites artıran altının gramı 1130 lirayı aşarken, “2023’te altın hızlı bir yükselişle başlayacak.” diyen piyasaların bir bileni İslam Memiş; doları, altını ve altın alacak vatandaşları uyardı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 10:40
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İslam Memiş ‘Doları unutun’ dedi gram altının 2000 lirayı bulacağı tarihi açıkladı

‘Doları unutun’ dedi gram altının 2 bin lirayı bulacağı tarihi açıkladı. İslam Memiş'ten çok konuşulacak tahmin
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Yaşanan yükselişlerin yalnızca buz dağının görünen kısmı olduğunu belirten Memiş, altındaki yükselişin sene boyunca yaşanacağını ancak mart ayına kadar keskin bir yükseliş beklediğini belirtti. Memiş, mart sonuna kadar gram altının 1500 TL seviyelerini bulmasını beklediğini belirtirken, şu an için altının bütün döviz birimlerinden daha makul olduğunu aktardı. 

"DOLARI UNUTUN"
Doları olan vatandaşlara da seslenen Memiş, 2023 yılında yatırım sepetine dolar eklemenin mantıklı olmadığını söyledi.  Altın ve gümüşün bu yılın yıldızı olacağını belirten uzman isim, yabancı para birimi olarak sterlinde bir gelişme yaşanabileceği uyarısında bulundu. 



"FED'İN BASKILARI ARTIK İŞ YAPMAYACAK"
Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) sıkı para politikalarının 2022 yılında başarılı olduğunu aktaran Memiş, şunları kaydetti:

- "ABD ve Avrupa Merkez Bankası sıkı para politikasında kısmen başarılı oldular ve altının önünü kestiler ancak 2023 yılına girerken artık bu yıl kuralların değişeceğini söylemiştik." 

- "Şu an yaşanan artış da bizim sözlerimizi doğrular nitelikte, ben bu artışın buzdağının görünen kısmı olduğunu düşünüyorum. Mart ayı sonuna kadar gram altında 1500 liraları görmek, yıl sonuna kadar aynı şekilde gram altının 2000 lirayı bulması gayet mantıklı öngörüler."
 

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