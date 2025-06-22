İslam Memiş net konuştu! 'Alabildiğiniz kadar alın, yasaklanabilir'

TV100 YAYININDA FİZİKİ VARLIKLARA DİKKAT ÇEKTİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, tv100 kanalında katıldığı yayında yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu. Yeni dünya düzeninde yatırım anlayışının kökten değiştiğini savunan Memiş, yatırımcıların fiziki varlıklara yönelmesi gerektiğini belirtti. Merkez Bankalarının son yıllarda altın stoklarını artırdığına dikkat çeken uzman isim, özellikle küçük yatırımcılara “Alabildiğiniz kadar altın, gümüş gibi fiziki varlıklar satın alın” çağrısında bulundu.

“KÂĞIT PARANIN DEĞERİ AZALACAK”

Memiş, açıklamalarında, dünya genelinde finansal sistemin yeniden şekillendiğini vurgulayarak, fiziksel varlıkların önem kazandığını ifade etti. Altının sınırlı bir kaynak olduğunu belirten uzman, Merkez Bankalarının altına yönelmesini “yaklaşan dönüşüm süreci” olarak değerlendirdi. Kâğıt paraya olan güvenin azalacağını savunan Memiş, geleceğin yatırım araçlarının toprak, altın ve gümüş gibi fiziki değerler olduğunu söyledi.

"ALTIN VE GÜMÜŞ GERÇEK PARADIR, STOKLAYIN"

Onlara tavsiyem şudur. Gelenekçi olun. Günlük hayatınızda modern teknolojiyi kullanın. Savaşları gelişmeleri her zaman modern teknolojiyle takip edin ama söz konusu yatırım ise gelenekçi olun. Altın, gümüş, gerçek paradır, stoklayın. Toprak bir yatırımdır. Alın alabildiğiniz kadar. Küçük yatırımcının yapması gereken budur. Gerçek varlık satın alan ve buna yatırım yapan kendini bu ortamda korumuş olur.

“ENFLASYON KALICI OLACAK, SİSTEM KAZANACAK”

2025 yılına ilişkin öngörülerini de paylaşan Memiş, dünya genelinde enflasyonun kalıcı hale geleceğini ve halkın bilinçli şekilde fakirleşeceğini belirtti. Petrol ve silah piyasalarının bu süreçte belirleyici olduğunu ifade eden uzman, enflasyonun düşmesi için bu sektörlerdeki artışın durması gerektiğini dile getirdi. Devletlerin bu süreçte kazanan taraf olduğunu vurgulayan Memiş, savaşların devam ettiği sürece piyasalarda dalgalanmaların süreceğini aktardı.

“ALTINA YASAK GELME OLASILIĞI VAR”

Altın fiyatlarında beklenen yükselişin savaşlar nedeniyle geçici olarak ertelendiğini belirten İslam Memiş, geçmiş dönemlerde olduğu gibi altın alımının yeniden yasaklanabileceği ihtimalini gündeme getirdi. 1960’lı ve 70’li yıllarda savaş zamanlarında yaşanan altın yasaklarına benzer bir durumun tekrar yaşanabileceğini söyledi. Son beş yılda Merkez Bankalarının altın stoklamasını savaş ve dijital para hazırlığı olarak yorumladı.

“YENİ PARA BİRİMLERİ GELİYOR”

Memiş, açıklamalarının devamında yatırımcıların mevcut küresel para sistemine dair algılarını değiştirmesi gerektiğini vurguladı. Dolar ve Euro’ya olan güvenin sarsılabileceğini ifade eden uzman, gelecekte Çin Yuanı ve Rus Rublesi gibi para birimlerinin öne çıkacağını belirtti. Bu sürecin daha önce 2030 yılına planlandığını ancak yaşanan gelişmelerin bu dönüşümün tarihini öne çektiğini aktardı.

“BU SAVAŞ GEÇİCİ DEĞİL”

Son olarak, yaşanan küresel çatışmaların sıradan bir kriz olmadığını ifade eden Memiş, söz konusu sürecin büyük ölçekli değişimlere kapı araladığını söyledi. 3. Dünya Savaşı ihtimalinin masada olduğunu belirten uzman, bu süreçte yatırımcıların sadece teknolojiyle değil, aynı zamanda geleneksel yöntemlerle de hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.