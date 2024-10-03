İslam Memiş ters köşe yaptı. En ucuz kalan yatırım aracını açıkladı

FED Başkanı'nın açıklamaları ve savaş haberlerinin etkisinde geçen haftanın sonunda İslam Memiş ''Çarşı pazar karıştı'' diyerek piyasalardaki son durumu değerlendirdi.

İslam Memiş vatandaşlara en ucuz kalan yatırım aracının hangisi olduğunu söyledi.

İslam Memiş YouTube hesabından yaptığı değerlendirmelerde açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığının vurgulayarak "Piyasalarda çarşı pazar karıştı. İran misillemeyi yaptı ancak altın-gümüş fiyatları tepki vermedi sadece borsa tepki verdi'' diye konuştu.

"DOLAR YIL SONUNA KADAR YÜSKELİŞ TRENDİNE DEVAM EDEBİLİR"

İslam Memiş, doların genel itibariyle pozitif bir görünüm sergilediğini ve yıl sonuna kadar bu yükseliş trendinin devam edebileceğini söyledi. Euro kuru ise 37 lira 94 kuruş seviyesinde bulunurken, Memiş, Euro'yu Dolar'a tercih etmenin bu hafta için daha avantajlı olabileceğini belirtti.

"HER GERİLİMDE ALTIN YÜKSELECEK DİYE BEKLEMEYİN’’

Altın piyasasına ilişkinde açıklamalar yapan İslam Memiş "Her gerilimde altın fiyatları yükselecek diye beklemeyin. Teknik düzeltmeler hala bitmedi çünkü. Ons altında hala 2580-2680 doları takip ediyoruz. Yukarısı test edildi, 2580 dolar seviyesini takip edeceğiz yine. Gram altın tarafında da 2980-3080 seviyelerini takip edeceğiz. Her düşüş yine alım fırsatı. Bu yıl sonuyla alakalı yol haritamızda değişiklik yok." dedi.

"KÜLÇE YERİNE CUMHURİYET ALTINI ALIN"

İslam Memiş "Son iki haftadır altın tarafında 1 kilogramda 2000-3000 dolar daha pahalıya alıyoruz. Türkiye'de zaten işçilik var. Külçe altın almayın, Cumhuriyet altını alın demiştim" diye konuştu.

"EN UCUZ EURO KALDI"

Birikimlerin açıkta bekletmemek isteyenlere ise İslam Memiş "Açıkta beklememek için elinde TL bulunduran Euro alırsa daha avantajlı. Bu hafta için konuşuyorum özellikle. En ucuz kalan Euro oldu. En azından malda kalıyorsun. Ons gerilediği zaman Euro ile parite üzerinden altın alabilirsiniz." önerisinde bulundu.