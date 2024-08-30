İslam Memiş yatırımcıları uyardı. Büyük hareketlilik olacak

Youtube kanalında ekonomi piyasaları hakkında yorumlar yaparak doların ani bir şekilde 35 lirayı zorlayabileceğini ifade eden islam Memiş, “Bir hafta içinde, “34,-35 lira aralığında bir hareket bekliyorum” ifadelerini kullandı. Memiş, dolarda yaşanan hareketlilik için yatırımcıları uyardı.

Jeopolitik gelişmelerle paralel olarak gerçekleşen altın fiyatlarıyla ilgili konuşan Memiş, ons altının 2470-2530 dolar bandında seyir edeceğini ifade ederek gram altın yatırımcılarını da uyardı.

Gram altın yatırımcılarına alımlarını hafta sonuna kadar tamamlamalarını belirten Memiş, gram altının 2800-2810 lira seviyesinde olduğunu vurgulayarak bu fiyatların hızla değişebileceğini ifade etti.

Yatırımcılara seslenen Para Piyasa Uzmanı İslam Memiş, Dövizde ve Altında beklenen şoklara karşı yatırımcıları hazırlıklı olmaya davet ederek, özellikle hafta sonuna kadar dikkatli olunması gerektiğini söyledi.