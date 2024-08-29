İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı: Şoklara hazır olun, şaşıracaksınız

İslam Memiş altın ve dolarda 7 günlük süreye dikkat çekti.
Dolarda birden bir atak gerçekleşebileceğini söyleyen İslam Memiş, "Bir anda 35 lira seviyesinin görülebileceğini söyledi. İslam Memiş "Dövizde altında bu şoklara karşı hazırlıklı olmakta fayda var." dedi.
Yukarı yönlü ataklar beklediğini belirten İslam Memiş,"Tarih koyuyorum bir hafta içinde bir atak gerçekleşebilir. 34,65-34,85 ve 35’i zorlayan bir atak göreceksiniz ve herkes şaşıracak." diye konuştu.
İslam Memiş, "Dövizde yukarı yönlü hareketler beklemeye devam ediyoruz ajandamızda. Dolarda 40-45 bandı euroda 45-50 bandını beklemeye devam ediyoruz." dedi.
ALTIN ALIMINI HAFTA SONUNA KADAR BİTİRİN
Ons altında destek seviyesinin aşağıda 2470 dolar yukarıda 2.530 dolar olduğunu, üst tarafın test edildiğini ancak alt kısmın test edilmediğini söyleyen İslam Memiş "Altın alımlarını hafta sonuna kadar bitirin. Kaygılarım var. Burada jeopolitik gerilimler gene önemli bir etken. Farklı haber akışları gelebilir ve ons altın agresif bir halde yükseliş trendine girebilir." uyarısı yaptı.
GRAM ALTIN UYARISI
Gram altın yatırımcısına her zamanki uyarısını tekrarlayan ve ' Ons altını takip edin" diyen İslam Memiş "Gram altın fiyatında 2832 lira seviyesi görülmüştü. Şu an itibariyle 2800-2810 lira seviyesinde gram altın. Gram altında da alım yapmak isteyenler bu hafta sonuna kadar alımlarını tamamlamalı." dedi.
29 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
Gram altın
Alış: 2.761
Satış 2.761,7640
Çeyrek altın
Alış: 4.417,7800
Satış: 4.514,5100
ONS altın fiyatı
Alış 2.512,67
Satış: 2.513,02
Cumhuriyet altını
Alış: 17.669,6100
Satış: 18.003,6500
Yarım altın
Alış: 8.806,69
Satış: 9.028,63
Ata altın
Alış: 18.479,81
Satış: 18.944,93