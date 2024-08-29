İslam Memiş'ten dolar ve altın uyarısı: Şoklara hazır olun, şaşıracaksınız

İslam Memiş altın ve dolarda 7 günlük süreye dikkat çekti.

Dolarda birden bir atak gerçekleşebileceğini söyleyen İslam Memiş, "Bir anda 35 lira seviyesinin görülebileceğini söyledi. İslam Memiş "Dövizde altında bu şoklara karşı hazırlıklı olmakta fayda var." dedi.

Yukarı yönlü ataklar beklediğini belirten İslam Memiş,"Tarih koyuyorum bir hafta içinde bir atak gerçekleşebilir. 34,65-34,85 ve 35’i zorlayan bir atak göreceksiniz ve herkes şaşıracak." diye konuştu.

İslam Memiş, "Dövizde yukarı yönlü hareketler beklemeye devam ediyoruz ajandamızda. Dolarda 40-45 bandı euroda 45-50 bandını beklemeye devam ediyoruz." dedi.

ALTIN ALIMINI HAFTA SONUNA KADAR BİTİRİN

Ons altında destek seviyesinin aşağıda 2470 dolar yukarıda 2.530 dolar olduğunu, üst tarafın test edildiğini ancak alt kısmın test edilmediğini söyleyen İslam Memiş "Altın alımlarını hafta sonuna kadar bitirin. Kaygılarım var. Burada jeopolitik gerilimler gene önemli bir etken. Farklı haber akışları gelebilir ve ons altın agresif bir halde yükseliş trendine girebilir." uyarısı yaptı.

GRAM ALTIN UYARISI

Gram altın yatırımcısına her zamanki uyarısını tekrarlayan ve ' Ons altını takip edin" diyen İslam Memiş "Gram altın fiyatında 2832 lira seviyesi görülmüştü. Şu an itibariyle 2800-2810 lira seviyesinde gram altın. Gram altında da alım yapmak isteyenler bu hafta sonuna kadar alımlarını tamamlamalı." dedi.

29 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

Gram altın

Alış: 2.761

Satış 2.761,7640

Çeyrek altın

Alış: 4.417,7800

Satış: 4.514,5100

ONS altın fiyatı

Alış 2.512,67

Satış: 2.513,02

Cumhuriyet altını

Alış: 17.669,6100

Satış: 18.003,6500

Yarım altın

Alış: 8.806,69

Satış: 9.028,63

Ata altın

Alış: 18.479,81

Satış: 18.944,93