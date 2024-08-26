İslam Memiş yatırımcıları uyardı. ‘Dikkat edin’

Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş yatırımcıları uyardı. ‘Dikkat edin’

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş,ons altın için “Kar satışlarına dikkat edin” dedi. Memiş, “Düşüşler alım fırsatı olmayı sürdürür” ifadelerini kullandı.

Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın, gümüş, döviz için açıklamalarda bulundu. Memiş, TV 100’de yazdığı yazıda, bu hafta para piyasalarının sakin olacağını ifade etti.

Borsa ve Euro yatırımcılarının dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Memiş, çünkü borsaya girişin, euro dan parite üzerinden altın almak için fırsat kollaması gerektiğini, Ons altın tarafında ise kar satışlarının EUR/USD paritesinde gerileme beklediğini, yani, bu hafta Euro ile altın veya gümüş almak için güzel bir hafta olabileceğini ifade etti.

DÖVİZ KURLARI

Doların baskılanmaya devam ettiğini belirten Memiş, fakat yıl sonu hedefinin yukarı yönlü olduğundan bugünkü fiyatlara odaklanmadığını, baskılanma bittiğinde ise gerçek değerini bulacağını söyledi.

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EURO/USD PARİTESİ

Beklediği 1,12 seviyesini Cuma günü test ettiğini belirten Memiş, yani, 2024 hedefinde olan 1,12 seviyesinin gerçekleşmiş olduğunu, 1,1192 seviyesinden kapanış yaptığını, artık kar satışlarının zamanı geldiğini söyledi. Memiş, “Bu hafta 1,1150-1,1250 bant aralığını takip edeceğim. Euro’dan dolara, sonra da dolar ile ons altını beklemekte fayda var” ifadelerini kullandı.

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ONS ALTIN (XAU/USD)

Ons altının 2 bin 512 dolar seviyesinden haftayı tamamladığını belirten Memiş, fakat kar satışlarına karşı dikkat edin diyerek yatırımcıları uyardı.
Memiş, “Ons altın 2 bin 518 doları test etmişti. 50 dolarlık kar satışı bekliyorum. Yani, 2 bin 468 dolar seviyesine kadar gerilemesini. Gram altın yatırımcısı yine ons altını takip etmeli. Ons nereye, gram altın oraya. Serbest piyasalarda 2 bin 807 liradan haftayı tamamlamıştı. Düşüşler alım fırsatı” ifadelerini kullandı.

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