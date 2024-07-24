İslam Memiş yatırımcıyı uyardı. Böyle yapan varını yoğunu kaybedecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş yatırımcıyı uyardı. Böyle yapan varını yoğunu kaybedecek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya girerken altın ve döviz kurlarıyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Memiş, küresel piyasalardaki belirsizliklerin devam ettiğine dikkat çekti ve bu hafta dolar/TL ile euro/TL kurlarının dar bir bant aralığında hareket etmesini beklediğini ifade etti.

Joe Biden’ın siyasi gelişmeleri ve Orta Doğu’daki hareketlilik gibi faktörlerin, küresel piyasalar üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini belirten Memiş, yatırımcılara döviz konusunda temkinli olmalarını tavsiye etti. Ayrıca, altın ve gümüşle ilgili de önemli bilgiler paylaştı.

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ALTINDA BEKLENEN ONS BANDINI AÇIKLADI

Dikkat çeken yatırım yorumlarıyla öne çıkan İslam Memiş, altın fiyatlarının bu hafta nasıl bir seyir izleyeceğine dair tahminlerde bulundu. Memiş, özellikle ons altın için belirlediği bant aralığını paylaştı.

Uzman, bu haftaki ons altın fiyatlarının 2.400 dolar ile 2.450 dolar arasında dalgalanabileceğini öngördü. Gümüş ve altın uyarısını net şekilde dile getiren Memiş, yatırımcıların beklemeleri gerektiğinin altını çizdi.

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GÜMÜŞ İÇİN 29,20 DOLAR 30,20 DOLAR ARALIĞI

İslam Memiş, sık sık gümüş yatırımlarıyla ilgili değerlendirmeleriyle tanınan bir isim olarak, bu haftaki gümüş fiyatlarına dair tahminlerini paylaştı. Köşe yazısında, ons gümüşün bu hafta 29,20 ile 30,20 dolar arasında dalgalanmasını beklediğini belirtti.

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Memiş, gümüşteki bu bant aralığının gümüş yatırımcılarının piyasa hareketlerine dikkatle yaklaşmalarını gerektiğini belirtti.

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Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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