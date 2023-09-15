İslam Memiş'ten altın için 'son 15 gün' uyarısı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, düşüşlerin yaşandığı borsa, yükselişteki dolar, gerileme gösteren altın fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, 2024 yılı ocak ayında beklediği gram altın zirvesini de aktardı. Memiş, "2024 yılı ocak ayında 2000'li rakamlar, ardından 3000'e yolu açan bir trendle karşı karşıya geleceğiz" dedi.

Haberglobal'de yer alan bilgilere göre; Memiş, ilk olarak borsa ve döviz kurları üzerine değerlendirmeler yaptı:

'2024 YILI İÇİNDE DOLARDA 45 LİRA SEVİYESİNİ GÖRECEĞİZ'

"Borsada sert düşüşler var. Alım için bekleyelim mi? Düşüşler devam eder mi? Dolardaki yükselişler devam eder mi? Altın fiyatları geriliyor, baskı altında. Altın ve gümüş yatırımcısı ne yapmalı?

Borsa İstanbul 100 endeksi 8013 puandan günü tamamladı. Değer kaybı var. Alım seviyeleri daha gelmedi. Borsaya gireceğiz ve en az 6 ay bekleyerek getiriyi cebimize koyacağız ama zaman var. 7 milyondan fazla borsa yatırımcısı var.

Son bir aydır dikkat edin uyarılarım vardı. Bunlar kar satışları ile bizi haklı çıkardı. 7950 gelsin, borsada 3 hisse senedi alacağız ve onu 15 bin puana kadar 2024 yılında yükseltecek ve getiriyi cebimize koyacağız. Biz seçici olduğumuz için kenarda beklemeye devam ediyoruz.

Dolar TL kurundaki güçlü duruş devam ediyor. Dolar kurunda yükseliş trendi devam ediyor ve edecek. Yıl sonunda 29.70 seviyesinde bekliyoruz doları. Güncelledik, 29.90 artık. Peki, 2024'te, ocak ayında ne olacak? 30-32 lira seviyesi. 2024 yılı içinde dolarda 45 lira seviyesini göreceğiz. Dövize ihtiyacın varsa, 45 lirayı kafana yazacak, ona göre hareket edeceksin. Döviz borçlanmayacaksın. 45 lirayı mutlaka göz önünde bulundurman gerekiyor.

'DOLAR MI EURO MU TABİİ Kİ EURO'

Euro dolar paritesi 1.0735 seviyesinde. Ucuz kalmaya devam ediyor. 1.0650 destek seviyesi var ancak bu seviyeler oldukça ucuz. O yüzden pozisyonumuzu korumaya devam ediyoruz. Eline dolar geçen varsa, bence euro ile takas yapmalı. Parite üzerinden bu işlem yapılırsa açıkta kalınmaz. Yani, TL bazlı işlemler benim umurumda olmaz. 2024'te euro/TL 50 lira olacak. Dolar mı euro mu tabii ki euro."

Memiş, gram altın TL için ocak 2024 ve 2024 yılı geneli rekor tahminini de açıkladı:

"Ons altın 1910 dolar seviyesinde. Destek seviyeleri kırıldı. 1885 dolara kadar gerileyecek sanırım ons altın. Bu seviyeler yılın dip seviyeleri. Ekim ayı itibarıyla ons altında 2000 üzerinde ataklar göreceğiz ve alım fırsatı vermeden hızlı hareketler göreceğiz.

'ELİNDE DOLAR VARSA KESİNLİKLE...'

Elinde dolar varsa, kesinlikle ons altın tarafına gir. Biz bu yıl enflasyon geri gelecek diye bekliyorduk. Enflasyon artmaya devam ediyor ve Fed faiz kararını açıklayacak. Ya artıracak ya pas geçecek. Yüzde 50-50 ihtimaller. Faiz artırımı yapsa bile son kez yapmış olacak. Fed'in para politikasındaki değişiklikler, ons altının önünün açan faktör. İçeride dolar TL zaten yükselişte. Gram altında da tereddütümüz yok.

'EKİM İTİBARİYLE 1800'LÜ RAKAMLARI KONUŞACAĞIZ'

Gram altın TL fiyatını ekranlarda 1650 lira olarak görüyorsunuz. Serbest piyasalarda 1702 lira. Gram altın tarafında da kazan dibi, sıyırdın sıyırdın. Ekim itibarıyla 1800'lü rakamları konuşacağız.

2024 yılı ocak ayında 2000'li rakamlar, ardından 3000'e yolu açan bir trendle karşı karşıya geleceğiz. Hiç tereddüt etme. Ben bile 1702 liradan aldım kenara koydum. Altın fiyatları dip seviyelerde dolaşmaya devam ediyor. İki haftalık süreci iyi değerlendirin. Ekim ayı itibarıyla 1700'lü rakamları duyamayacaksınız gram altında.

Elinde dolar bulunduran arkadaşlarımız gümüş tarafında tasarruflarını değerlendirmeli. Gram gümüş serbest piyasalarda 20 lira seviyelerinde. Bedava."