İslam Memiş'ten 'kriz ayı' uyarısı: Hazırlıklara başlayın

İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yatırımcılara 'kriz ayı' uyarısında bulundu.

İslam Memiş, önümüzdeki Eylül ayında gram altının zirve yapacağına ve Aralık ayında büyük ekonomik dalgalanmalar olabileceğini ilişkin tahminlerini paylaştı.

Bir fırtına beklendiğini söyleyen İslam Memiş Aralık ayında yaşanacak ekonomik gelişmelerin yatırımcılar üzerinde büyük etkiler yaratacağını vurguladı. Özellikle, petrol fiyatlarının manipülatif bir şekilde değiştirildiğini savunan İslam Memiş, fiyatların 80 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirtti.

ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması nedeni ile doların değer kaybettiğine dikkat çeken İslam Memiş, bu durumun Fed'in faiz indirimine yönelik beklentileri de artırdığını vurguladı. Dolar karşısında sert düşüşler görüldüğünü söyleyen İslam Memiş, borsa ve döviz kurları hakkında değerlendirmeler yaptı.

İslam Memiş borsa tarafında geçen hafta yüzde 1.67 değer kaybı yaşandığını hatırlatarak Borsa için 9400 puan seviyesinin takip edilmesi ve 9800 puan seviyesinin kalıcı olması halinde 10 bin 50 puan direncinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

"DOLAR TARAFINDA BEKLEMEKTE FAYDA VAR"

Geçen hafta 33.97 LİRA seviyesinde kapanan dolar kuru için emtia fiyatlarındaki düşüşlere bağlı olarak dolarda beklemeye geçilmesi gerektiğini savunan İslam Memiş Euro/dolar paritesinde 1.0950-1.1150 bant aralığını takip edeceklerini söyledi.

Gram altın yatırımcılarının ons altını takip etmesi gerektiğini hatırlatan İslam Memiş, ons altın için 2470-2420 dolar aralığını takip edeceğini söyledi. İslam Memiş, gram altının Eylül ayında 2880 lira direncini takip edeceğini, 2750-2800 lira aralığının alım fırsatı olarak gördüğünü belirtti. sunduğunu açıkladı.

"ARALIK AYI KRİZ AYI"

İslam Memiş, yılın son çeyreği ve özellikle de Aralık'ta büyük ekonomik belirsizliklerin yaşanacağını, bu nedenle uzun vadeli yatırım stratejileri uygulanmasını önerdi. Diğer yandan 18 Eylül'deki Fed faiz kararı ve ABD'deki Kasım seçimlerinin piyasalar üzerinde önemli etkiler yaratacağını hazırlattı. İslam Memiş, yatırımcıları Aralık ayında oluşabilecek krize karşı hazırlıklı olmalarını tavsiye etti.