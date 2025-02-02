İslam Memiş'ten tapu sahiplerine uyarı! Bu işlemleri yaptırmayan mülkünden olabilir

Yatırımcılara yaptığı uyarılarla adından söz ettiren İslam Memiş bu kez mülk sahiplerini uyardı.

İslam Memiş, yapay zekanın gelişmesi ile birlikte evrak dolandırıcılarının da arttığına dikkat çekerek, evini, dükkanını, arazisini kaptırmak istemeyenlerin yapması gerekenleri sıraladı.

Yapay zeka destekli ses taklitleri ile telefonda onayınızın kolaylıkla alınabileceğini, sahte kargocuların imzanızı alabileceğini hatırlatan İslam Memiş, bu nedenle evinize haciz gelebileceğini, hatta mülkünüzün satışa çıkarılabileceğini söyledi.

BU İKİ İZLEM TAPUNUZU GÜVENE ALIR

İslam Memiş bu tehlikeyi önlemenin iki yolu olduğunu aktardı.

Tapulara koyulacak Aile Şerhi ile, mülklerin korunabileceğini belirten İslam Memiş böylece, sizin sahte onayınızla yapılan bir satış işlemine, eşiniz itiraz edebileceği ve satışı iptal ettirebileceğini söyledi.

İŞLEM YAPILAMAZ BEYAZ TESİSİ

İslam Memiş'in önerdiği diğer bir yol ise mülke Taşınmanıza "İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi" uygulanması. Bu durumda ise kişi bizzat tapuya kendisi gitmemesi halinde her hangi bir işlem yapılamıyor ve satış işlemleri gerçekleştirilemiyor. İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi Web Tapu üzerinden kolaylıkla bir ya da daha çok mülk için gerçekleştirilebiliyor.