İslam ülkelerinin İsrail’i nasıl perişan edeceği ortaya çıktı. Günün Caps’i geldi

Editör: Osmancan EROK

7 Ekim tarihinde HAMAS’ın İsrail’e saldırmasının ardından bu saldırıya çok sert şekilde karşılık veren İsrail’e günlerdir havadan, karadan ve denizden Gazze’yi bombalıyor.

Hali hazırda devam eden saldırılarda 5 bin’in üzerinde Gazze’li hayatını kaybetti.

İsrail’in saldırıları sonrasında İslam ülkeleri ise kınama mesajları yayınlamakta birbirleri ile yarışır hale geldi.

Sosyal medyada dolaşımda olan bu caps ise İslam ülkelerinin kınama mesajlarından sonra viral oldu.

“İslam ülkeleri ardı ardına İsrail’i kınıyor. İSRAİL’İ PERİŞAN ETTİLER”

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÇOK SERT KINADI

1969 yılında kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı’nda 57 üye ülke bulunuyor. Son yıllarda genel olarak İsrail-Filistin arasında çıkan tartışmalarla birlikte toplanma kararı alan İİT (İslam İşbirliği Teşkilatı), uzun süren toplantıların ardından bir mesaj yayınlayarak İsrail’i kınayan bu oluşum, son çıkan İsrail-Filistin savaşında da toplandı.

Toplantının ardından toplu bir şekilde İsrail’i kınayan İİT, uluslararası topluma bu saldırıların derhal durdurulması için müdahale edilmesi çağrısında bulundu.