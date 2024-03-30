'İslam yoksa Türklük boş' diyen Abdurrahman Uzun'a Ümit Özdağ böyle dedi

AKP yanlısı çıkışlarıyla bilinen ve kendisini ‘Siyaset uzmanı’ olarak tanımlayan Abdurrahman Uzun’un Zafer Partisi ve Ümit Özdağ ile ilgili konuşurken kullandığı ifadeler büyük tepki çekti. Uzun sosyal medyada yayınladığı videoda ‘Türklüğün içinin boş olduğunu’ savundu.

Uzun “İslam yoksa Türklük boş bir şeydir” diyerek “Türklük içi boş cam bir kavanozdur, onun içindeki bal Müslümanlıktır” şeklinde konuştu.

Uzun’un sözlerine sosyal medyada çok sayıda tepki gelirken, “İslam'dan önceki binlerce yıllık Türklük medeniyeti ne peki” yorumu geldi.

ÖZDAĞ’DAN TEPKİ GELDİ

Abdurrahman Uzun’un sözlerine tepki gösterenlerden biri de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ oldu. Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gençler fındık, fıstık alın. Abdurrahman acıkmış” ifadelerini kullandı.

Özdağ’ın sözleri şöyle:

"Abdurrahman Uzun, kontrolsüz göçe karşı çıkan, güvenlikli sokaklar isteyen, ülkesinin kaynaklarının Türk gençliği için harcanmasını isteyen Sevgili Türk gençlerine “boş beleş gençler” diye hakaret ediyor. Gençler, kuruyemişçiye uğrayıp fındık, fıstık alın. Abdurrahman acıkmış."