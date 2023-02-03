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Profesör açıkladı. İşlenmiş gıdalar mide kanserine zemin hazırlar

Prof. Dr. Ömer Fatih Ölmez, Türkiye’de en çok rastlanan kanserler arasında bulunan mide kanserine karşı uyardı. Fatih Ölmez uyarısında, “İşlenmiş gıdalar, beslenme şekli, enfeksiyonlar, sigara-alkol kullanımı ve genetik faktörler mide kanserine zemin hazırlar” sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 15:40
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İşlenmiş gıdalar mide kanserine zemin hazırlar

Profesör açıkladı. İşlenmiş gıdalar mide kanserine zemin hazırlar
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DHA’nın haberine göre; Tıbbi Onkoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ömer Fatih Ölmez, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında, en sık karşılaşılan 4’üncü kanser olan mide kanserine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fatih Ölmez açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Erkeklerde, kadınlara oranla daha sık rastlanan mide kanseri, son yıllarda teknolojideki gelişmeler sayesinde erken teşhis edilip, doğru tedavilerle kontrol altına alınabiliyor. Mide kanseri erken dönemde hiçbir belirti vermeyebilir. Belirtileri arasında ise ilk göze çarpan hazımsızlık ve şişkinliktir. İşlenmiş gıdalar, beslenme şekli, enfeksiyonlar, sigara-alkol kullanımı ve genetik faktörler mide kanserine zemin hazırlar”

Prof. Dr. Ölmez, mide kanserinin, midenin herhangi bir bölgesine yerleşebildiğini ve genellikle lenf bezleri, karaciğer, akciğer gibi organlara yayılabildiğini belirterek şunları açıkladı:

“Mide kanseri çeşitli nedenlerden dolayı mide mukozasında kötü huylu tümörlerin gelişmesi sonucunda gerçekleşir. Ülkemizde en çok rastlanan kanserler arasındadır. Erkeklerde, kadınlara oranla daha sık rastlanan mide kanseri, son yıllarda teknolojideki gelişmeler sayesinde erken teşhis edilip, doğru tedavi uygulamaları ile kontrol altına alınabilmektedir. Mide kanseri erken dönemde hiçbir belirti vermeyebilir. Mide kanserinin belirtileri arasında ilk göze çarpan hazımsızlık ve şişkinliktir. Mide kanserinin ileriki safhalarında ise; karın ağrısı, bulantı, kusma, yemek yedikten sonra şişkinlik, kilo kaybı görülmektedir. Özellikle daha önce benzer şikâyetleri olmayan 40 yaş üstü hastaların hazımsızlık ve kilo kaybını mutlaka önemsemeleri gerekir”

BU 4 FAKTÖRE DİKKAT

Akdeniz tipi beslenmeyi tavisiye eden Prof. Dr. Ölmez şu sözlerle açıklamasını bitirdi:

“Beslenme şekli, enfeksiyonlar, sigara-alkol kullanımı ve genetik faktörler mide kanserine zemin hazırlar. Mide kanseri nedenlerinin en önemlisi, yanlış beslenme alışkanlıklarıdır. Özellikle mangalda pişmiş et ve benzeri gıdalar, aşırı tuzlanmış ve salamura yapılmış sebzeler, işlenmiş gıdalar mide kanserinin oluşmasına zemin hazırlar. Mide kanserinden korunmanın en iyi yolu ise Akdeniz tipi beslenme tarzını benimsemektir. Organik ve taze meyve sebzeler mide kanserine karşı koruyucudur. Mide kanserine neden olan önemli bir faktör de Helicobacter pilori enfeksiyonudur. Helicobacter pilori enfeksiyonlu olguların yüzde 2’sinde de mide kanserine rastlanmaktadır. Sigara ve alkol kullanımı da kanser riskini artırmaktadır. Mide kanseri vakalarının yüzde 10’unda ise genetik faktörler öne çıkar. Mide kanserinde erken teşhis tedavinin başarısı için çok önemlidir. Bu nedenle midesinde sorun yaşayan kişilerin erken dönemde uzman doktorlar kontrolünde endoskopi ile takip edilmesi çok önemlidir”
 

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