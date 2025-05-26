Islıklanan Fenerbahçeli rekor kırdı

Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Süper Lig’deki ilk yılında kariyer sezonunu yaşadı.

Geçen sezon Fenerbahçe’nin kulüp transfer rekoru kırarak 19.5 milyon euroya kadrosuna kattı Youssef En-Nesyri, taraftara kendini sevdiremese de istatistikleriyle öne çıktı. Performansı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından beğenilmeyen ve geçen hafta Eyüpspor maçında ıslıklanan 27 yaşındaki santrfor, bugün Hatayspor ağlarını sarsarak ligdeki 19. golüne ulaştı.

35. haftada Başakşehir, 36. haftada da Eyüpspor ağlarını havalandıran Faslı forvet, bu haftayı da boş geçmemiş oldu.

SEVİLLA'DAKİ REKORUNU KIRDI

Kariyerinde en golcü sezonunu 2021-2022 sezonunda 18 golle Sevilla’da yaşayan Nesyri, bugün attığı golle 19 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı.

Nesyri’nin bu sezon tüm kulvarlarda 56 maçta 24 golü bulunuyor.