İsmail Kartal bin pişman oldu

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İsmail Kartal bin pişman oldu
Fenerbahçe'de İsmail Kartal kadroda yaptığı tercihten pişmanlık duymaya başladı

Süper Lig'de ezeli rakipleri Galatasaray ile kıran kırana bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de İsmail Kartal büyük bir pişmanlık yaşıyor.

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Ara transfer döneminin sonunda TFF'ye bildirilen listelerde Ryan Kent'e yer vermeyen deneyimli teknik adam onun yerine Joshua King'in ismini kadroya yazdı.

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Bu sezon 23 maçta görev yapan Joshua King, şimdiden yaşadığı çeşitli sakatlıklar nedeniyle 19 maçı kaçırmış durumda.

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Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'daki Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan ve ayak bileğindeki problem nedeniyle 1 aydır takıma dönemeyen golcü ismin ne zaman sahalara döneceği ise belirsizliğini koruyor.

32 yaşındaki futbolcu sezon başında geldiği Fenerbahçe'de 23 maçta toplam 4 gol 4 asist kaydetti.

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