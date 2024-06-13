İsmail Kartal bombası. Herkes çok şaşıracak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Kartal bombası. Herkes çok şaşıracak

Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de 99 puan toplayarak kulüp tarihinin rekorunu kırmasına rağmen şampiyon olamayınca görevinden ayrılan teknik direktör İsmail Kartal'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Kartal'ın görevden ayrılmasının ardından adı çeşitli kulüplerle gündeme gelmişti.

Son olarak da Suudi Arabistan takımı Al Taawon takımının Kartal için girişimde bulunduğu belirtilmişti.

Kartal da "Kulüple bağlantılı bir menajer beni aradı. Suudi Arabistan’da çalışmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de ‘Neden olmasın’ dedim ama daha resmi bir teklif yok.

Rakam konusunda da bir konuşma yapmadık. Kulüpten resmi teklif gelirse gidip görüşeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

İsmail Kartal'a son olarak Kasımpaşa'nın talip olduğu ortaya çıktı.

Kartal'ın Suudi Arabistan yerine İstanbul'da ve Süper Lig'de kalmak istediği, bu nedenle teklife sıcak baktığı ileri sürüldü.

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