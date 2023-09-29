İsmail Kartal da modaya uydu! Szymanski 'Ne yaptım ben' demiş

Süper Lig maçlarından sonra hakem eleştirme modasına Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da katıldı.

Kartal, Başakşehir'i 4-0 gibi farklı bir skorla yenmelerine rağmen hakem Zorbay Küçük'ten yakındı.

Maça iyi başladıklarını vurgulayan Kartal, "Bir planımız vardı. İlk 30 dakikada oyuncular tamamen istediklerimizi yerine getirdi. 3-0 öne geçtik. Devre arası toplantımızda, kendi oyunumuzu oynayıp, rakibi ciddiye alıp, 4, 5, hatta 6. golü atmak için mücadele etmemiz gerektiğini söyledim. Onlar da aynısını yapmaya çalıştılar. 3 gün sonra önemli bir maçımız var ve onu da düşündük. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden bir Fenerbahçe vardı. Maçı 4-0 kazandık ve 3 puan aldık. Bu galibiyeti takıma desteklerinden dolayı muhteşem taraftarlarımıza armağan ediyoruz." diye konuştu.

Kartal, hakem Zorbay Küçük'le ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Szymanski'nin kart gördüğü pozisyonda çok normal bir müdahalesi vardı. Djiku'nun da aynı şekilde. Hakemler bize çok basit kart gösteriyor. Hakemler şunun analizini yapmalı; bir oyuncu sahada nasıl oynuyor, beden dili nasıl. Kartı verirken bunların düşünülmesi lazım. 'Bu kartı oyuncu hak ediyor mu?' diyebilmeleri lazım. Hak ediyorsa tabii ki versinler. Szymanski maçtan sonra normal ikili mücadeleye girdiğini söyledi. 'Ne yaptım ben?' dedi. Herkese eşit olunması gerekiyor. Futbolun akışkanlığını düşünmek lazım. Bize çok ucuz kart gösteriyorlar. Biraz daha dikkat etmelerini istiyoruz."