İsmail Kartal da modaya uydu! Szymanski 'Ne yaptım ben' demiş

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal farklı Başakşehir galibiyetine rağmen hakemi eleştirdi.

İsmail Kartal da modaya uydu! Szymanski 'Ne yaptım ben' demiş

Süper Lig maçlarından sonra hakem eleştirme modasına Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da katıldı.

Kartal, Başakşehir'i 4-0 gibi farklı bir skorla yenmelerine rağmen hakem Zorbay Küçük'ten yakındı.

Maça iyi başladıklarını vurgulayan Kartal, "Bir planımız vardı. İlk 30 dakikada oyuncular tamamen istediklerimizi yerine getirdi. 3-0 öne geçtik. Devre arası toplantımızda, kendi oyunumuzu oynayıp, rakibi ciddiye alıp, 4, 5, hatta 6. golü atmak için mücadele etmemiz gerektiğini söyledim. Onlar da aynısını yapmaya çalıştılar. 3 gün sonra önemli bir maçımız var ve onu da düşündük. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden bir Fenerbahçe vardı. Maçı 4-0 kazandık ve 3 puan aldık. Bu galibiyeti takıma desteklerinden dolayı muhteşem taraftarlarımıza armağan ediyoruz." diye konuştu.

Kartal, hakem Zorbay Küçük'le ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Szymanski'nin kart gördüğü pozisyonda çok normal bir müdahalesi vardı. Djiku'nun da aynı şekilde. Hakemler bize çok basit kart gösteriyor. Hakemler şunun analizini yapmalı; bir oyuncu sahada nasıl oynuyor, beden dili nasıl. Kartı verirken bunların düşünülmesi lazım. 'Bu kartı oyuncu hak ediyor mu?' diyebilmeleri lazım. Hak ediyorsa tabii ki versinler. Szymanski maçtan sonra normal ikili mücadeleye girdiğini söyledi. 'Ne yaptım ben?' dedi. Herkese eşit olunması gerekiyor. Futbolun akışkanlığını düşünmek lazım. Bize çok ucuz kart gösteriyorlar. Biraz daha dikkat etmelerini istiyoruz."

Öne Çıkanlar
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Geleceğin şampiyonları İBB ile Zeytinburnu Belediyesi arasına sıkışmış durumda
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
Borsa’da helal şirketler listesine güncelleme geldi: 52 şirket listeden çıkarıldı 12 şirket dahil edildi
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
HaberTürk'ün sabah spikeri Fırtınası. Siyah elbisesiyle reytingleri altüst etti
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Dünya şampiyonu oldu. Atatürk diye haykırdı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Şansal Büyüka Arda Güler'in Real Madrid'in başına açacağı derdi 2 ay önce açıkladı
Son Haberler
2023-ALES/3 başvuruları başladı. İşte detaylar Güncel
2023-ALES/3 başvuruları başladı. İşte detaylar
Ağrı kesici ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Ağrı kesici ot ortaya çıktı
100 bin nüfuslu ilçenin tek devlet hastanesinde bir doktor kaldı Güncel
100 bin nüfuslu ilçenin tek devlet hastanesinde bir doktor kaldı
Kanser tedavisi gören Tanyeli'den Yıldız Tilbe'ye teşekkür Magazin
Kanser tedavisi gören Tanyeli'den Yıldız Tilbe'ye teşekkür
Dilan Polat bu sefer eşi Engin Polat ile paylaşım yaptı. Videoda ohhh çekti... Güncel
Dilan Polat bu sefer eşi Engin Polat ile paylaşım yaptı. Videoda ohhh çekti...
Kedi tırnağı otu regl sancılarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kedi tırnağı otu regl sancılarına iyi geliyor
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da alacağı oyu açıkladı. Tüm anketlerde sonuç hemen hemen aynı Güncel
Fatih Altaylı, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da alacağı oyu açıkladı. Tüm anketlerde sonuç hemen hemen aynı