İsmail Kartal gün sayıyor

Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Kartal gün sayıyor

Fenerbahçe'den ayrıldığı günden bu yana yeni adresi merak edilen İsmail Kartal Arabistan yolcusu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona ermiş ve teknik direktörlük görevine Jose Mourinho getirilmişti. Süper Lig'de sezonu 99 puanla 2. sırada tamamlayan Kartal, koltuğunu Mourinho'ya devretmişti.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye duygusal bir veda etmesinin ardından, tecrübeli teknik adamın yeni adresi merak konusu olmuştu.

İsmail Kartal'ın Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun ile temas halinde olduğu ortaya çıktı.

KARTAL İSTEKLİ

Kartal, yaptığı açıklamada, "Kulüple bağlantılı bir menajer beni aradı ve Suudi Arabistan'da çalışmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de 'Neden olmasın' dedim ama henüz resmi bir teklif yok" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Rakam konusunda da bir konuşma yapmadık. Kulüpten resmi teklif gelirse gidip görüşeceğim" dedi.

İMZA ATILACAK

Bu gelişmelerin ardından, Al Taawoun'un İsmail Kartal için resmi hazırlıklara başladığı ve 2 yıllık sözleşme imzalanacağı ortaya çıktı.

Özellikle ülke medyasında İsmail Kartal'ın imzaya yakın olduğu yönündeki haberler dikkat çekti.

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