İsmail Kartal istedi Selahattin Baki konuştu: Yıldız oyuncular şaşkın

Alanyaspor galibiyeti sonrası İsmail Kartal'ın "Ben hakem konuşmam. Yöneticiler herhalde çıkıp açıklama yapacaktır" sözleri karşılık buldu.

İsmail Kartal istedi Selahattin Baki konuştu: Yıldız oyuncular şaşkın

Maçın ardından Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki hakemlere tepki gösterdi.

Baki, "İlk 5 hafta konuşmayalım dedik. Bu sene biraz daha Futbol konuşulsun dedik. Öyle şeyler oluyor ki, insan bazı doneleri ortaya koymak istiyor. Bugün net bir şekilde Szymanski'nin penaltısı verilmedi.

%100 gol pozisyonuna giderken takımın atağının kesilmesi. Dzeko ve İrfan Can'a zorlama kartlar. Ne hikmetse Fenerbahçe'ye nasip olan attığımız nizami golde gereğinden fazla uzun süren VAR araştırması. Ne arandı? En üst seviyeyi görmüş oyuncularımız, 'Hayretler içindeyiz' dediler. Dün kampta da rakibimizin maçını izledik, niyet farkı... Hakemlerin Türk futbolunu bu şekilde temsil etmemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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