İsmail Kartal Jorge Jesus'u geçemedi

Emre Belözoğlu yakaladığı 2.30 puan ortalaması ile Ali Koç döneminin en başarılı teknik direktörü konumunda yer alırken en başarısız teknik direktör 0.50 puan ortalaması ile Zeki Murat Göle oldu.

İsmail Kartal Jorge Jesus'u geçemedi

Fatih Saboviç- Yeniçağ

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç döneminde görev yapan teknik direktörlerin maç başına puan ortalamalarına göz attığımızda ilk sırada yer alan isim 10 maçta 2.30 puan ortalaması ile Emre Belözoğlu oldu. Belözoğlu'nu Jorge Jesus ve Erol Bulut takip etti.

Üçüncü İsmail Kartal döneminin başladığı Fenerbahçe'de geçmişteki teknik direktör tablolarına göz attığımızda ilginç veriler ortaya çıktı.

Sarı lacivertli takımda en az 10 ve üzeri maç yöneten hocalar arasında en başarılı isim Emre Belözoğlu oldu. Belözoğlu, 10 karşılaşmada 2.30 puan ortalaması tutturdu.

JESUS'TAN BAŞARILI ORTALAMA...
2022-2023 sezonu sonrasında takımdan ayrılan Portekizli teknik adam Jorge Jesus ise 54 mücadelede 2.21 maç başı puan ortalamasına sahip oldu. Jesus'u, 34 karşılaşmada 2.00 ortalama yapan Erol Bulut takip etti.

KARTAL GERİLERDEN GELDi...
İsmail Kartal listede 21 maç ve 1.95 puan ortalaması ile dördüncü sırada kendine yer bulabildi. İşte Ali Koç yönetimindeki teknik adamların tümünün maç başı puan ortalamaları:
1- Emre Belözoğlu, 10 maç, 2.30 puan ortalaması
2- Jorge Jesus, 54 maç, 2.21 puan ortalaması
3- Erol Bulut, 34 maç, 2.00 puan ortalaması
4- İsmail Kartal, 21 maç, 1.95 puan ortalaması
5- Ersun Yanal, 54 maç, 1.74 puan ortalaması
6- Vitor Pereira, 25 maç, 1.60 puan ortalaması
7- Tahir Karapınar, 9 maç, 1.44 puan ortalaması
8- Erwin Koeman, 9 maç, 1.33 puan ortalaması
9- Cocu, 15 maç, 0.93 puan ortalaması
10- Zeki Murat Göle, 2 maç, 0.50 puan ortalaması

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