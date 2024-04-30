İsmail Kartal kara kara düşünüyor

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe’nin kaptanı Edin Dzeko’nun yerine Michy Batshuayi’nin ilk 11’de başlaması ise tartışmalara yol açtı.

Taraftarlar bu kararı nedeniyle İsmail Kartal’ı eleştirirken Batshuayi’nin performansından memnun kalan deneyimli teknik adam düşüncelere daldı.

Beşiktaş derbisinde kaptan Edin Dzeko'yu 11'den kesen Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konyaspor maçı öncesi düşünceli...

Kartal’ın, moral bozukluğu yaşayan Edin Dzeko’yu yine kulübeye çekebileceği, Batshuayi ile yola devam edebileceği ifade edildi.

Serdar Dursun’u her zaman hamle oyuncusu gibi gören sarı-lacivertli teknik adamın, ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında ofansif bir futbolu tercih edeceği vurgulandı.