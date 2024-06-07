İsmail Kartal kararını açıkladı

Fenerbahçe'deki görevinden ayrılan teknik direktör İsmail Kartal, yeni aldığı teklifle ilgili kararını "Gidip görüşeceğim" diyerek açıkladı.

İsmail Kartal, Haber Global'e yaptığı açıklamada "Suudi Arabistan'dan Al Taawon Kulübüyle bağlantılı bir menajer beni aradı. Suudi Arabistan'da çalışmak isteyip istemeyeceğimi sordu. Ben de 'Neden olmasın?' dedim ama daha resmi bir teklif yok.Rakam konusunda da bir konuşma yapmadık. Kulüpten resmi teklif gelirse gidip görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe, sezonu 99 puanla ikinci sırada kapatmıştı.

Sarı lacivertli takım tarihindeki en yüksek puana ulaşmış, ancak 102 puanlı Galatasaray'ın arkasında kalmıştı.

Bunun üzerine de sözleşmesi sona erince yollar ayrılmış, yerine de Jose Mourinho getirilmişti.