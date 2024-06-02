İsmail Kartal Mourinho'nun sırrını açıkladı

Trendyol Süper Lig'de sezonu 99 puanla Galatasaray'ın arkasında 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

İMZAYI ATTI

8-9 Haziran'daki Olağan Genel Kurul öncesi elini çabuk tutan Ali Koç takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi.

İstanbul'a gelen Portekizli teknik direktör ayağının tozuyla Ülker Stadyumu'na giderek on binlerce taraftarın önünde imzayı attı.

Mourinho'nun gelişi taraftarda büyük bir mutluluk yaratırken İsmail Kartal'ın yerine gelen Mourinho hakkında yıllar önce söylediği sözler gündem oldu.

BAŞARISININ SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

Bir televizyon programına katılan İsmail Kartal iletişimin öneminden bahsettiği sırada Jose Mourinho'nun başarıları hakkında şu örneği verdi:

"Bir gün Mourinho'ya sormuşlar 'sizin başarınızın en sırlarından bir tanesi hangisidir' iletişim ve diyalog demiş"