İsmail Kartal Süper Lig’e dönüyor. İşte görüştüğü takım

Geçen sezon Fenerbahçe’de 99 puan toplamasına rağmen şampiyonluğu Galatasaray’a kaptıran Teknik Direktör İsmail Kartal’ın yeni adresi merak konusu oldu. Tecrübeli teknik adamın yeniden Süper Lig’de görev alması bekleniyor.

Sözcü’de yer alan bilgiye göre İsmail Kartal, Kayserispor ile görüşüyor. Burak Yılmaz’ın ayrılığı sonrası alternatifleri değerlendiren sarı kırmızılı yönetimin rotasını İsmail Kartal’a çevirdiği öğrenildi. Anlaşmanın sağlanması durumunda resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

Jose Mourinho’nun gelişi ile Fenerbahçe’den ayrılan İsmail Kartal’ın adı daha önce Suudi Arabistan kulüpleri ile anılmıştı.