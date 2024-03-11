İsmail Kartal'a cevap: Kadıköy'de yatmadık!

Fenerbahçe ile Pendikspor; Süper Li'in 29. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-Lacivertli ekip 4-1'lik skorla kazanırken, teknik direktör İsmail Kartal, Pendiksporlu oyuncuların zaman geçirmesine tepki göstermiş, "Son dönemde alışkanlık oldu. Rakipler Kadıköy'e yatmaya geliyorlar" demişti.

Kırmızı kart gördüğü için maç sonunda açıklama yapamayan Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, eleştirilere sert çıktı.

Üzülmez, "Takımım Kadıköy'de terinin son damlasına kadar mücadele etti, hepsine teşekkürler. Onlarla gurur duyuyorum. Sanki Kadıköy'e yatmaya gitmişiz, hakem bizi desteklemiş gibi bir algı yapılıyor. Bunu kabul etmeyeceğim. Dzeko'nun kaşı açılıyor, 6 dakika saha içinde tedavi yapılıyor. Hakem dışarı alsa 10 kişi oynamak zorunda kalacaklar. Hakem izin vermiyor. Mert Hakan'a bütün maç göz yumuyor. Welinton'un atılması doğru değil. 10 kişi bırakılıyoruz" diye konuştu.