İsmail Kartal'a Fred tepkisi. Nedenini açıkladı

Fenerbahçe'nin Olympiakos'a penaltı atışları sonucunda elenmesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal büyük tepki gördü.

Kartal'ın en çok eleştirilen kararı normal sürenin son anlarında Fred'i oyundan alması oldu.

Fred de karara şaşırıp teknik direktör Kartal'a saha kenarında "Neden ben" diye sordu.

Kartal ise kararının nedenini maçtan sonraki basın toplantısında açıkladı. Sarı lacivertli takımın hocası "Oyunun başından sonuna kadar üstünlük bizdeydi. İyi mücadele ettik, pozisyon bulduk ama sadece golü bulamadık. Szymanski'ye kramp girdi, Becao'nun ise kasığında problem vardı. Zorunlu değişiklikler yaptık. Fred uzun dönem sakattı. Onu korumak ve daha dinlenmiş bir oyuncu ile devam etmek istedik" dedi.