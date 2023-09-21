İsmail Kartal'dan Batshuayi açıklaması. Belçikalı golcü hakkında gelen soru karşısında şaşırdı

İsa Karaarslan / YENİÇAĞ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde 3-1 galip geldikleri Nordsjaelland maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;

"Gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Bu takımın Avrupa'da gol yemeden maçlarını kazanması, liginde Kopenhag'la berabere kalması, 2 puan farkla 3. olması... Bir oyun sistemleri var. Genç ve koşan bir takım. Ama biz de şu anda iki kulvarda gidiyoruz. Rotasyona gitmem gerekiyordu. Oyuncularımı hazırladım. Rakibin ne yaptığını biliyorduk. Analizimizi yaptık, birkaç tane planımız vardı. Planımız tuttu.

"Bugün 3-1 kazandık ama ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Bunlardan da atabilirdik. Futbol oynamayı seven bir takıma karşı iyi oynayıp galip gelmek beni mutlu etti.

"Crespo ilk maçına rağmen, daha önce de beraberdik, ufak tefek hataları olsa da gayet iyi oyun ortaya koydu. Golle başlaması onun ve bizim adımıza moral oldu.

"Batshuayi'nin oyundan çıkarken tepkisi oldu. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise "Batshuayi hakkında çıkan haberleri sizden duydum. Ne tepkisi olmuş? Her şeyin altında bir şey... Ben anlayamadım, çözemedim. İzleriz, bakarız. Bakalım ne olmuş maçtan sonra, Samandıra'da analizini yapacağız.