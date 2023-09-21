İsmail Kartal'dan Batshuayi açıklaması. Belçikalı golcü hakkında gelen soru karşısında şaşırdı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nordsjaelland galibiyeti sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gelen galibiyet karşısında mutlu olduğunu dile getiren Kartal, Batshuayi için gelen soruya ise şaşkınlığını gizleyemedi.

İsmail Kartal'dan Batshuayi açıklaması. Belçikalı golcü hakkında gelen soru karşısında şaşırdı

İsa Karaarslan / YENİÇAĞ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde 3-1 galip geldikleri Nordsjaelland maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kartal'ın açıklamaları şu şekilde;

"Gerçekten çok zor bir takıma karşı oynadık. Bu takımın Avrupa'da gol yemeden maçlarını kazanması, liginde Kopenhag'la berabere kalması, 2 puan farkla 3. olması... Bir oyun sistemleri var. Genç ve koşan bir takım. Ama biz de şu anda iki kulvarda gidiyoruz. Rotasyona gitmem gerekiyordu. Oyuncularımı hazırladım. Rakibin ne yaptığını biliyorduk. Analizimizi yaptık, birkaç tane planımız vardı. Planımız tuttu.

"Bugün 3-1 kazandık ama ikinci yarıda pozisyonlarımız var. Bunlardan da atabilirdik. Futbol oynamayı seven bir takıma karşı iyi oynayıp galip gelmek beni mutlu etti.

"Crespo ilk maçına rağmen, daha önce de beraberdik, ufak tefek hataları olsa da gayet iyi oyun ortaya koydu. Golle başlaması onun ve bizim adımıza moral oldu.

"Batshuayi'nin oyundan çıkarken tepkisi oldu. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise "Batshuayi hakkında çıkan haberleri sizden duydum. Ne tepkisi olmuş? Her şeyin altında bir şey... Ben anlayamadım, çözemedim. İzleriz, bakarız. Bakalım ne olmuş maçtan sonra, Samandıra'da analizini yapacağız.

Öne Çıkanlar
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Son Haberler
NATO'dan ABD'ye 'Çin' tavsiyesi Dünya
NATO'dan ABD'ye 'Çin' tavsiyesi
İsrail 2023'te 18 bin 223 konutluk yasa dışı yerleşim planı onayladı Dünya
İsrail 2023'te 18 bin 223 konutluk yasa dışı yerleşim planı onayladı
Asıl rezillik bu değil mi? Bu Konferans Ligi'nde ne işimiz var Spor
Asıl rezillik bu değil mi? Bu Konferans Ligi'nde ne işimiz var
Bu kafa ile daha çok seçim kaybeder birbirinize düşersiniz… Yazarlar
Bu kafa ile daha çok seçim kaybeder birbirinize düşersiniz…
Siyaset vefa maratonu değildir Yazarlar
Siyaset vefa maratonu değildir
Petrol 100 doları aşar mı? Yazarlar
Petrol 100 doları aşar mı?
Fonda Altın Koza, perdede sabun köpüğü!.. Yazarlar
Fonda Altın Koza, perdede sabun köpüğü!..