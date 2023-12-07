Batshuayi kararını verdi. Fenerbahçe'deki geleceği belli oluyor

Takvim'de yer alan habere göre; İngiliz ekibi Nottingham Forest'a transferi son anda iptal olan Michy Batshuayi'nin devre arasında Fenerbahçe ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Edin Dzeko'nun transfer olması sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden Batshuayi'nin, Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme yaptığı ve kendisine gelen transfer tekliflerinin değerlendirilmesini talep ettiği kaydedildi.

EURO 2024 İÇİN DÜZENLİ OYNAMAK İSTİYOR

30 yaşındaki yıldız forvetin adı Belçika takımlarından Club Brugge ve Antwerp ile anılıyor.

Batshuayi'nin EURO 2024'te Belçika Milli Takımı kadrosunda yer almak istediği ve bunun için de düzenli oynayacağı bir takımda kariyerini sürdürmek istediği belirtildi.