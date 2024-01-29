İsmail Kartal'dan flaş sözler 'Ben de şimdi içeride öğrendim' diyerek açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Ankaragücü karşısında maçın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını belirterek, 25 günde 6. karşılaşmaya çıktıklarını, bunun da kolay olmadığını söyledi.

Şampiyonluk yolunda alınan galibiyetin tek farklı da olsa çok önemli olduğunu vurgulayan Kartal, yerli bir santrfor almak istediklerini, bunun için de çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kartal, "Takımımdaki her futbolum kariyerli. Hepsi de oynamak istiyor. Bu oyuncularla samimi olmak gerekiyor. Biz kendileriyle konuşuyoruz, orta yolu buluyoruz. Bu şekilde maçlara çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kartal, "Avrupa'da şu anda en çok gol atan takım Fenerbahçe'ymiş. İkinci sırada Liverpool, sonra ise Bayer Leverkusen. Ben de şimdi içeride öğrendim. Bunlar güzel şeyler. Önemli olan şampiyonluk. İnşallah sezon sonunda bu istatistikleri kupalarla taçlandırır ve camiamızı mutlu ederiz" dedi.