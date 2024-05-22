İsmail Küçükkaya Bahçeli’nin son Kavala kararını açıkladı

Gazeteci İsmail Küçükkaya ve Kürşat Oğuz, “Aslında” isimli televizyon programında, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Programda, siyasette normalleşme sürecini de değerlendiren İsmail Küçükkaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

İş insanı Osman Kavala konusunun süreç içinde çözüleceğini düşündüğünü ifade eden Küçükkaya, Bahçeli’nin Osman Kavala’ya “olur” vereceğini ileri sürdü.

MHP’nin rızası kazanılarak birtakım somut adımların atılmasının gerekli olduğunu vurgulayan Küçükkaya, 28 Şubat generallerinin içeriden çıkarılmasını örnek vererek, bu durumun normalleşmenin bir kazanımı olduğunu ifade etti.

“Bunun mekanizmasının nasıl olduğunu hatırlayacak olursak; Bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'in görüşmesinde gündeme geldi.” ifadelerini kullanan Küçükkaya, “Bu konuda somut adım atıldığı gün, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Hasan Doğan CHP ile görüşmeye katılan Namık Tan'ı arıyor ve "Cumhurbaşkanımız talimat verdi, Özgür Özel''in gündeme getirdiği o konu çözüldü" diyor. Burada MHP'nin de onayı var.” açıklamasında bulundu.

“BAHÇELİ ONAY VERECEK”

Küçükkaya, MHP’nin onay vermediği bir normalleşme adımı olmayacağını kaydederken, “Öyle bir süreç yaşayacağız ki, Özgür Özel ile Erdoğan görüşecek; Erdoğan bunu Bahçeli ile konuşacak ve belirli konularda uzlaşmaya varacaklar. Adım adım gidecekler.” söyleminde bulundu.

Gezi parkı davasından tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala konusunun önümüzdeki süreçte çözüleceğini düşündüğünü ileten Küçükkaya, “Bahçeli'nin buna da olur vereceğini ve ülkenin yüksek menfaatleri söz konusu edilerek böyle bir mekanizmanın işleyeceği kanaatindeyim. Bu normalleşmenin önümüzdeki kısa vadede Demirtaş'ı etkilemeyeceği kanaatindeyim." açıklamasını yaptı.