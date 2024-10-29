İsmail Küçükkaya canlı yayında bozkurt işareti yaptı

Halk TV ekranlarında yayınlanan "Yeni Bir Sabah" programında Gazeteci İsmail Küçükkaya, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile özdeşleşmiş olan bozkurt işareti yaptı. canlı yayında gerçekleştirdi.

Küçükkaya, bu hareketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar’ın bozkurt işareti yaptığı bir fotoğrafı ekrana getirmeden önce yaptı.

Bozkurt işaretini yapmasının ardından Küçükkaya, yönetmenden kendisini yakın çekime almasını talep etti. Ancak yaptığı açıklamada, “Benim bunu yapmam haber değeri taşımıyor. Bunu Selçuk Bayraktar yapınca haber olur,” dedi.

O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.