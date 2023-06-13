İsmail Küçükkaya Özgür Özel'in genel başkanlık mesajını canlı yayında okudu

Muharrem İnce’nin ‘Adam kazandı’ mesajını okumasıyla Türk siyasetinin seyrini değiştiren İsmail Küçükkaya, bu kez de canlı yayında Özgür Özel’in mesajını paylaştı.

İsmail Küçükkaya Özgür Özel'in genel başkanlık mesajını canlı yayında okudu

CHP Genel Başkanlığı ile ilgili bir soruya “Sorumluluk almaktan kaçmayacağım" yanıtı veren CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kendisine olumlu dönüşler geldiğini belirterek, "Beklediğimden çok, çok, çok iyi" dedi.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA PAYLAŞTI

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'de yayınlanan 'Yeni Bir Sabah' programında Özgür Özel ile arasında geçen konuşmayı paylaştı. Önceki akşam Özel ile mesajlaştığını söyleyen Küçükkaya, Özel'e mesajlarının CHP'de ve toplumda nasıl yankı bulduğunu sordu.

Küçükkaya, canlı yayında şu bilgileri verdi:

"Dün akşam Özgür Özel'e dedim ki, 'Gün sonundaki raporunuz nedir? CHP ve toplumdan nasıl bir geri bildirim aldınız?'... İlk defa özel bir bilgiyi paylaşalım. Özel, 'Çok olumlu, beklediğimden çok çok çok iyi, çok daha iyi...' yanıtını verdi. Dün itibariyle Özel'in toplumdan ve partiden aldığı tepkileri 'çok, çok, çok iyi' diye değerlendirdiği kayıtlara girmiş olsun."

NE OLMUŞTU?

CHP’de seçim sonrası başlayan “değişim” ve “genel başkanlık” tartışmalarında Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu’nun adı tartışılırken Özgür Özel’den de genel başkanlıkla ilgili bir soruya, “Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Değişime ihtiyaç olduğuna inanıyorum” yanıtı geldi.

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