İsmail Küçükkaya'dan canlı yayınında 'KJ' tepkisi: Ben haber aramaya devam edeyim o zaman

Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirmek için ana habere telefonla bağlandı.

Görüşmenin olumlu geçtiğini belirten Küçükkaya, görüşme sonrasında bir açıklama yapılmamasının da önemli olduğunu ifade etti.

"ARKADAŞLAR NEDEN KJ'YE YAZMIYORLAR?"

Küçükkaya, aktardıklarının konuştuğu anlarda KJ’ye yazılmamasına tepki gösterdi.

Küçükkaya, "Bu arada arkadaşlar neden KJ'ye yazmıyorlar? Bu açıklamanın yapılmayacak olması önemli bir detay. Değilse eğer ben haber aramaya devam edeyim o zaman, size tekrar bağlanayım" sözleriyle tepki gösterdi.

Küçükkaya'nın reji ekibine gösterdiği tepkinin ardından aktardıkları KJ'ye yazıldı.