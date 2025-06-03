İsmail Küçükkaya'dan ortalığı birbirine katacak Kılıçdaroğlu iddiası!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Küçükkaya'dan ortalığı birbirine katacak Kılıçdaroğlu iddiası!

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili devam eden soruşturmada ‘mağdur’ sıfatıyla ifadeye çağrılan Kemal Kılıçdaroğlu, adliyeye gitmedi. İsmail Küçükkaya’nın iddiasına göre Kılıçdaroğlu, “Partimi adliyede tartıştırmam” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında, Ankara Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede “mağdur” sıfatıyla yer alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Partimi adliyede tartıştırmam" dediği ifade edildi.

"PARTİMİ ADLİYEDE TARTIŞTIRMAM"

Gazeteci İsmail Küçükaya’nın iddiasına göre, eski CHP lideri, “Partimi, Cumhuriyeti kuran partiyi adliye koridorlarında konuşmam, partimi adliyede tartıştırmam. O nedenle ifadeye gitmedim, gitmem” ifadelerini kullandı.

Daha önce de "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağrılan Kılıçdaroğlu, gitmemiş, "Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Son Haberler
Trabzonspor Faruk Beşok ile yollarını ayırdığını açıkladı
Trabzonspor Faruk Beşok ile yollarını ayırdığını açıkladı
Bakan Yumaklı AB’den coğrafi işaret tescili alan 33’üncü ürünümüzü açıkladı
Bakan Yumaklı AB’den coğrafi işaret tescili alan 33’üncü ürünümüzü açıkladı
İsmail Küçükkaya'dan ortalığı birbirine katacak Kılıçdaroğlu iddiası!
İsmail Küçükkaya'dan ortalığı birbirine katacak Kılıçdaroğlu iddiası!
Eczacıbaşı, ofis binasını rekor fiyata sattı!
Eczacıbaşı, ofis binasını rekor fiyata sattı!
Sel suları Trabzon’u vurdu! Toklu deresi taştı, eski devlet sahil yolu Venedik’e döndü
Sel suları vurdu! Dere taştı, sahil yolu Venedik’e döndü...