İsmail Küçükkaya'dan ortalığı birbirine katacak Kılıçdaroğlu iddiası!

Özgür Özel’in genel başkan seçildiği CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında, Ankara Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede “mağdur” sıfatıyla yer alan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Partimi adliyede tartıştırmam" dediği ifade edildi.

"PARTİMİ ADLİYEDE TARTIŞTIRMAM"

Gazeteci İsmail Küçükaya’nın iddiasına göre, eski CHP lideri, “Partimi, Cumhuriyeti kuran partiyi adliye koridorlarında konuşmam, partimi adliyede tartıştırmam. O nedenle ifadeye gitmedim, gitmem” ifadelerini kullandı.

Daha önce de "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağrılan Kılıçdaroğlu, gitmemiş, "Daha önce bilgime başvurmak üzere davet edildim, gitmedim. Bugün ise mağdur sıfatıyla çağrılmama rağmen duruşum değişmedi. Bu yüzden bu davete de icabet etmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.