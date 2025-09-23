İsmail Saymaz, AKP'li 2 belediyeye yapılacak şok baskını açıkladı

İktidarın muhalif belediyelere yönelik "yolsuzluk", "rüşvet" operasyonları devam ederken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Kırıkkale’nin AKP’li Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur’un da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı. Soruşturma "icbar yoluyla irtikap" kapsamında yürütülüyor.

Öte yandan Halk TV yazarı gazeteci İsmail Saymaz, AKP'li belediyelere yönelik operasyonların genişleyeceğinin sinyalini verdi.

İKİ BELEDİYEYE İŞARET ETTİ

Saymaz, Ankara kulislerinde konuşulanları aktararak "AK Parti kulislerinde iki belediyenin daha açıklanamayacak ilişkilerle anıldığı ifade ediliyor" dedi.

Saymaz, AKP'li İzmir Menemen Belediyesi ve Çanakkale Gelibolu Belediyesi'ne işaret etti.

Bir AKP'li yetkili tarafından kendisine anlatılanları ifade eden Saymaz, "Menemen'de yürürken bir anda 5 katlı bina, bir anda 15 katlı bina görebilirsiniz. İçişleri Bakanlığı Menemen'e müfettiş gönderse imar verilen binalardaki farklılıkları görse bile yeterli. Bütün tarım arazilerini depolara vermişler. Menemen Belediyesi’nin eleman sayısının da 4.600’a çıktığı ifade ediliyo" dedi.

"AKP'LİLER BELEDİYE BAŞKANI İLE SELAMI KESTİ"

Gelibolu Belediyesi'ne değinen Saymaz "Yine aynı AK Partili kaynaklarım Gelibolu'da da sıkıntılı işlerin olduğunu belirtiyor. Bülent Turan, bilindiği gibi AK Parti'nin önemli isimlerindendir. Aynı zamanda İçişleri Bakan Yardımcısı. Gelibolu'daki olayın o kadar ayyuka çıktığı ifade ediliyor ki Bülent Turan'ın Gelibolu Belediye Başkanı ile selamı sabahı kestiği ifade ediliyor" diye konuştu.

