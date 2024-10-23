İsmail Saymaz, Devlet Bahçeli'nin siyasi hayatının en büyük riskini aldığını söyledi

Gazeteci Yazar İsmail Saymaz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörist başı Öcalan ile ilgili söylemiş olduğu ve gündeme oturan sözlerini değerlendirdi.

Halk TV'de katıldığı yayında görüşlerini aktaran Saymaz dikkat çeken ifadeler kullandı. Öcalan ile ilgili sözlerine yönelik olarak 'Devlet Bahçeli siyasi hayatının en büyük riskini aldı' diyen Saymaz, yapılan bu konuşmanın altındaki sebepleri de değerlendirdi.

'EL ARTIRARAK GELİYOR'

'Bunun iki nedeni olabilir diyen Saymaz, Bahçeli'nin Erdoğan ile birlikte bu süreci yönettiğini ifade ederken şunları söyledi:

"Ben cumhurbaşkanı ile ortak bir konsept içinde hareket ettiklerini düşünüyorum. Devlet Bahçeli meclisin açıldığı gün DEM sıralara gidip el sıkışmasından bu güne izlediği çizgi birbiri ile uyumlu ilerleyen bir çizgidir el artırarak geliyor" dedi.

'CUMHURBAŞKANI İLE ARALARINDA UZLAŞMA VAR'

İsmail Saymaz yürütülen sürecin birlikte olduğunu ifade ederken "bunu müstakil biri olarak yapmıyor, kendisi bütün adımlarını Cumhurbaşkanını referans göstererek yapıyor. O halde diyorum ben cumhurbaşkanı ile aralarında bir uzlaşma vardır , Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli ile beraber yeni bir konsept uyguluyor" diye ekledi.

KAPI AÇMA GÖREVİ BAHÇELİ'DE OLMUŞ

'Burada kapı açma görevi Bahçeli'de olmuş' diyen Saymaz, 'Bahçeli bu güne kadar ki siyasi geçmişi, PKK meselesine bakışı nedeniyle el uzatan kişi oldu. Çünkü tırnak içinde onun abdestinden şüphe edilmiyor. O nedenle Cumhur ittifakının benimsediği yeni konsept buna çözüm süreci demiyorlar. Ama onu andıran bir sürecin ilk hamlesini o yapıyor" yorumunda bulundu.

İŞTE SAYMAZ'IN DİKKAT ÇEKEN KONUŞMASI

"İş bölümü gereğinde bence böyle yapıyor. Bunun sonucunda ne amaçlıyorlar, PKK içerde hareketsiz hale geldi. Terör eylemi yapamıyor ama dışardan da başka dengeler var. Suriye dengesi var, İran dengesi var. Erdoğan'ın okumasına göre eğer İsrail, bir gün Orta Doğu'da bu çatışma büyürse yüzünü Türkiye'ye dönebilir ve dolayısıyla Irak ve Suriye'den sonra İran ve Türkiye'ninde içinde ciddi bir Kürt nüfusunun olduğu bu iki ülkede kırılmalar yaşayabilir"

MUHATTAPLARI BELLİ: İMRALI VE DEM

'Böylesi bir kırılmanın önüne şimdiden geçmek için biz bir hamle yapalım' diye düşünüyor olabilirler. Bu bakımdan Suriye'de ve Irakta da ellerini güçlendirmek istiyor olabilirler ve Amerikan'nın ve Rusya'nın elinde bir siyasi karta dönüşen Kürt meselesini kendi içerisinde çözerek bir hamle yapmak istiyor olabilir bunu da İmralı ile yapmak istiyorlar. Çünkü konuşmasında Selahattin Demirtaşla Kandili devre dışı bırakalım, bu işi İmralıyla ve DEM'le çözelim diyorlar. Bu demek ki

bu Sayın Cumhurbaşkanı ile Devlet Bahçeli arasında kararlaştırılmış bir program muhattapları da belli: Öcalan ve DEM

Bütün bunlardan Öcalan'nın bilgisi olmalı, ama çok ileri bir şey söylüyor Devlet Bahçeli siyasi hayatı için risk alıyor ,o da Öcalanı serbest bırakmak! Mümkünse gelsin DEM sıralarında otursun deme riski alıyor bunun da sonuçları olur. İYİ Parti ve Zafer Partisi gibi güçlü milliyetçi partiler hatta buna yeniden refah partisi katılabilir, şuan MHP' yi silkeleyecek siyasi hamle yapabilirler"...