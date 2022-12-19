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  • İmamoğlu CHP Grup Toplantısı'na katılacak. İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı

İmamoğlu CHP Grup Toplantısı'na katılacak. İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV canlı yayınında, hakkında hapis ve siyasi yasak cezası verilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun CHP'nin yarın düzenlenecek grup toplantısına Kılıçdaroğlu ile birlikte katılacağını açıkladı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 21:19
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İsmail Saymaz Halk TV canlı yayınında duyurdu. İmamoğlu yarın CHP Grup Toplantısı'na katılacak.

İmamoğlu CHP Grup Toplantısı'na katılacak. İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası verilmesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nın da dün İmamoğlu'na verilen cezaya ilişkin ''Yargıtay cezayı onarsa görevden alırım' sözleri de gündemdeki yerini korurken CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi.

İMAMOĞLU CHP GRUBUNA KATILACAK

Halk TV programcısı İsmail Saymaz Konuşmasak Olmaz programı canlı yayınında Halk TV Program Koordinatörü İpek Özbey’den gelen bilgiyi paylaştı.

Buna göre Ekrem İmamoğlu'nun yarın CHP’nin grup toplantısına katılacağı öğrenildi.

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Türküm
19.12.2022 21:22
Çok güzel bir hamle. Tebrikler. Chp, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İmamoğlu. Birliktelik çok önemli.  
 
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