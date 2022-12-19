İmamoğlu CHP Grup Toplantısı'na katılacak. İsmail Saymaz canlı yayında açıkladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezası verilmesiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nın da dün İmamoğlu'na verilen cezaya ilişkin ''Yargıtay cezayı onarsa görevden alırım' sözleri de gündemdeki yerini korurken CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi.

İMAMOĞLU CHP GRUBUNA KATILACAK

Halk TV programcısı İsmail Saymaz Konuşmasak Olmaz programı canlı yayınında Halk TV Program Koordinatörü İpek Özbey’den gelen bilgiyi paylaştı.

Buna göre Ekrem İmamoğlu'nun yarın CHP’nin grup toplantısına katılacağı öğrenildi.