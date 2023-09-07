İsmail Saymaz IŞİD kampının görüntülerini yayınladı

Gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV’de IŞID’ın Türkiye’deki kilit isimlerinin Suriye'de yer alan kamp görüntülerini yayımladı.

Söz konusu videonun 2014'ün Ocak-Şubat aylarında Rakka'da çekildiğini söyleyen İsmail Saymaz, görüntülerin IŞİD'in Gaziantep hücresine ait olduğu ifade etti.

Videoda, teröristlerin askeri eğitim aldıklarını aktaran Saymaz, IŞİD'li teröristlerin askeri lideri Ahmet Güneş'in de videoda görüldüğünün altını çizdi.

Ayrıca videoda Saymaz, molotof kokteyli atış talimi yapıldığını da gösterdi.

Saymaz videoda şu ifadeleri kullandı:

Bunlar Gaziantep hücresi. Başlarında Yunus Durmaz var. Bu ise Ahmet Güneş, bu onları dini önderi. Bu kişiler bu kampta, örneğin şuan, molotof kokteyli atışı gerçekleştiriyorlar. Ellerinde bir molotof kokteyli var. Yüzü kapalı olan kişiler görüyorsun orada bir duvara koşuyor. Burada bir molotof kokteyli hazırlanıyor ve duvara fırlatacaklar şimdi. Bu askeri eğitim ve bunun da görüntüsünü çekmişler. Bu askeri eğitim onların sadece molotof kokteyli hazırlama ve atma eğitimi değil; silah kullanma, bomba yapımı, intihar eylemi yani şehadet eylemi öğreniyorlar. Bunlar eyleme katılanlar. Kendi yüzlerini de çekmişler, bir kısmı yüzünü kapatmış. Mesela bu da silah eğitimi. Bu da yine Gaziantep hücresi. Bunlar hep 2014'ün ocak ve şubat ayları. Gaziantep türkçesiyle konuşuyorlar.

AİLELERİYLE BİRLİKTE IŞİD KAMPINA KATILMIŞLAR

Bunlar burada sadece silah ve bomba eğitimi almadılar. Her biri intihar kemeriyle dolaşıyorlar. Olası bir polis baskınında kendilerini patlatarak kendilerini ve polisleri yok etmek için kullanıyorlar. Eğitim yaptıran kişi Yunus Durmaz. Bütün ailesi IŞİD'deydi.

Burada ilkel bir eğitim veriliyor ve bunların tamamı Gaziantepli. Gaziantep'ten yasa dışı yollarla, sınır o kadar delik deşik edilmiş ki, sınır eleğe döndüğü için dolmuş kalkıyor IŞİD ksmplarına.

İNFAZ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞMIŞLAR

Bu kişiler orada askeri eğitim yaparkn rastgele bir Suriyeli Kürt'ü buluyorlar. Ve bunun PYD'li olduğuna kanaat getiriyorlar. Birde infaz videosu çekiyorlar. Onlara göre PYD'li biri kafir olduğu için orada bu kişinin idamına ve infazına karar veriyorlar. Türkçe konuşarak da bu durumu açıklıyorlar. Arkadan Kuran okuma sesi geliyor.