İsmail Saymaz Narin’in nasıl öldürüldüğünü açıkladı

Halk TV’deki canlı yayına bağlanan İsmail Saymaz, Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran'ın otopsi raporunun tamamlandığını duyurdu.

“NARİN’İN ÖLÜMÜNÜN DETAYLARINI YARIN GÖRECEĞİZ”

Saymaz, Adli Tıp yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, "Adli Tıp raporu bu akşam itibariyle bitiyor, bu gece ya da yarın sabah Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında olacak. Yarın biz raporu göreceğiz ve Narin'in ölümüne ilişkin hangi bulguların yer aldığını detaylı bir şekilde göreceğiz” ifadelerini kulandı.

“NARİN'İN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ANLIYORUZ"

Narin'in ölümünde Asfiksi tespit yapıldığını belirten Saymaz, “Bu da şu demek; yüzüne ve boynuna yapılan basınç sonucu boğarak öldürmek. Narin'in boğularak öldürüldüğünü anlıyoruz" dedi.

Narin'in kaçırıldığı gün öldürüldüğüne dair bir tespitin olduğunu ifade eden Saymaz, ayağında kopukluk olduğunu, bu kemik kopmasının yabani hayvan ısırması sonucu meydana geldiğine dair bir tespit olduğunu, ayağında da hayvan ısırıkları olduğunu belirtti.

Tecavüz veya cinsel saldırı bulgusunun tespit edilemediğini belirten Saymaz, “Bu yok anlamına gelmiyor ama tespit edilememiş, küçük kızın vücudunda tahrip olduğu için tespit edilememiş” ifadelerini kullandı.