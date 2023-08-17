İsmail Saymaz, Sakarya'daki yerel gazetenin 17 Ağustos mesajını paylaştı

Sakarya’nın yerel gazetelerinden olan ‘Söz Sakarya’ gazetesi 17 Ağustos 1999 depreminin yıl dönümünde, depreme dikkat çekmek için ilk sayfaya 40 defa ‘Yeni deprem geliyor biz depreme hazır değiliz’ cümlesini tam sayfa şeklinde yazdı.

İsmail Saymaz, Sakarya'daki yerel gazetenin 17 Ağustos mesajını paylaştı

Editör: Ersoy ÖZDEM

24 yıl önce bugün Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde gece yarısı saat 03.02’de 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve tam 45 saniye boyunca devam etmişti.

Resmi rakamlara göre depremde 18 bin kişi hayatını kaybetse de uluslararası kuruluşlar 50 bin insanımızın hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Depremin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen, deprem için gereken önlemlerin alınmaması gerek bilim adamları gerekse halk nezdinde sık sık dile getirilmeye devam ediyor.

ANLAŞILSIN DİYE 40 DEFA YAZDILAR

Sakarya’nın yerel gazetelerinden olan ‘Söz Sakarya’ gazetesi depremin 24. Yıl dönümünde dikkat çekici bir şekilde tepkisini dile getirdi.

Gazetenin ilk sayfasını kaplayacak şekilde tam 40 defa “Yeni deprem geliyor biz depreme hazır değiliz” yazdılar. Dikkatleri çeken bu hareketi “Belki anlaşılır diye 40 kere yazdık” başlığı ile yansıtan gazete sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci İsmail Saymaz, gazetenin bu hareketini paylaşarak “Sakarya Söz Gazetesi, 17 Ağustos’un 24. yıldönümünde çok çarpıcı bir manşetle çıktı” şeklinde paylaşım yaptı.

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