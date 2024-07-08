İsmail saymaz: Turgut Altınok'u TOKİ'nin başına koyardım emlak sayısı TOKİ kadar

AKP'nin yerel seçimlerdeki İBB başkan adayı olan Murat Kurum seçimlerden ağır bir yenilgiyle ayrılmıştı. Buna karşın Kurum'un ağır yenilgisi adeta ödüllendirilerek Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına getirildi.

Gazeteci İsmail Saymaz da bu duruma ironik yorumda bulunarak çarpıcı bir tespitte bulundu.

"EMLAK SAYISI TOKİ KADAR VAR"

Saymaz, AKP'nin başarısızlığı ödüllendirdiğine dikkat çekerek, "İstanbul adayını ödüllendirdiniz, Ankara'da Turgut Altınok'un ne günahı var?

Hiç değilse ben onu TOKİ'nin başına koyardım, çünkü kendisinin emlak sayısı, TOKİ kadar var." ifadelerini kullandı.