İsmail Saymaz'a Alevi tepkisi

İsmail Saymaz bugün yazdığı köşe yazısında, 4 Kasım tarihinde yapılacak olan CHP Kurultay’ında karşı karşıya gelecek olan Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu için sanatçı Arif Sağ’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na yazdığı 5 sayfalık mektupta Kılıçdaroğlu için ‘Aday olma’ çağrısı yaptığını açıkladı.

Yazısında Kılıçdaroğlu hakkında kendisine Kurultay’da en büyük desteğin Alevilerden geleceğini açıklayan Saymaz’a, gazeteci Cihan Güner tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saymaz’a yanıt olarak:

“'Şu Aleviler de olmasa, CHP cıncık gibi parti olacak' serzenişinde bugün..

La bu Aleviler size ne etti?

Oy vermekten, bayrak asmaktan, broşür dağıtmaktan, aidat ödemekten başka!”

cevabını verdi.