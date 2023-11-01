İsmail Saymaz'a Alevi tepkisi

İsmail Saymaz bugün yazdığı köşe yazısında CHP’de yapılacak olan kurultay’da Kemal Kılıçdaroğlu’na en büyük desteğin Alevilerden geldiğini açıkladı. Gazeteci Cihan Güner, İsmail Saymaz’a sosyal medya hesabından tepki göstererek: “Bu Aleviler size ne etti?” dedi.

Turgay Tütüncü KAYNAK: Haber Merkezi
İsmail Saymaz'a Alevi tepkisi

İsmail Saymaz bugün yazdığı köşe yazısında, 4 Kasım tarihinde yapılacak olan CHP Kurultay’ında karşı karşıya gelecek olan Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu için sanatçı Arif Sağ’ın Kemal Kılıçdaroğlu’na yazdığı 5 sayfalık mektupta Kılıçdaroğlu için ‘Aday olma’ çağrısı yaptığını açıkladı.

Yazısında Kılıçdaroğlu hakkında kendisine Kurultay’da en büyük desteğin Alevilerden geleceğini açıklayan Saymaz’a, gazeteci Cihan Güner tepki gösterdi.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Saymaz’a yanıt olarak:

“'Şu Aleviler de olmasa, CHP cıncık gibi parti olacak' serzenişinde bugün..

La bu Aleviler size ne etti?

Oy vermekten, bayrak asmaktan, broşür dağıtmaktan, aidat ödemekten başka!”

cevabını verdi.

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