CHP'li belediye başkanları Kılıçdaroğlu’na ne teklif etti? İsmail Saymaz'dan dikkat çekici kulis

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 11'inci kez toplanacak Altılı Masa toplantısı öncesinde CHP'li büyükşehir belediye başkanları ile bir araya geldi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti.

Gazeteci İsmail Saymaz, birçok kaynaktan edindiği bilgiye göre Kılıçdaroğlu ve belediye başkanları arasında geçen adaylık konuşmasını Halk TV'de Konuşmasak Olmaz programında anlattı.

Belediye başkanlarının, "İktidar seçim tarihini açıkladığında, CHP 'Biz de adayımızı açıklayacağız' demişti. Halkta beklenti yükseldi, dolayısıyla vakit kaybetmeden adayın açıklanması gerekir" dediğini aktaran Saymaz, CHP'li başkanların Kemal Kılıçdaroğlu'na, "Biz sizin aday olmanızı istiyoruz. Sizi cumhurbaşkanı adayımız olarak görmek istiyoruz. Eğer kabul ederseniz bu toplantının sonunda mutat olduğu üzere biz bildiriler, beyannameler, açıklamalar yayınlıyoruz. Yapacağımız açıklamalarda sizin cumhurbaşkanı adayı olmanızı teklif ettiğimizi, istediğimizi o beyannameye yazarak kamuoyuna duyurmak istiyoruz" teklifinde bulunduğunu söyledi.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'nun, belediye başkanlarına teşekkür ettiğini belirten Saymaz, "Yarın Altılı Masa toplantısı var. Sizin bu kararınız bir basın açıklamasıyla yayınlanırsa, yarınki Altılı Masa'ya emrivaki olarak değerlendirilir ve liderler üzerinde baskı yaratır. O nedenle ben bunu kabul etmiyorum" diyerek, Kılıçdaroğlu'nun teklifi reddettiğini ifade etti.

Toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da diğer belediye başkanlarıyla beraber aynı ölçüde hareket ettiğini söyleyen Saymaz; İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'na İstanbul'da uygulanan seçim kampanyası modelinden bahsettiğini ve seçim kampanyasında bu modelin de uygulanabileceğini önerdiğini anlattı.

YAVAŞ DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Batıkent Rekreasyon Alanı ve 10 Parkın Temel Atma/Açılış Töreni'ne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklediğini resmen açıklamıştı. Yavaş, Kılıçdaroğlu'na "İnşallah bu parkın açılışına Cumhurbaşkanı olarak teşrif edersiniz" ifadeleri ile seslenmişti. Yavaş'ın açıklaması ayakta alkışlanmıştı.