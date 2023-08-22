İsmailağa Cemaati için hazırlanan video tepki çekti

Sosyal medyada ‘İsmailağa Cemaatine operasyon’ başlığıyla paylaşılan video tepki çekti. Videoda "Atımız şaha kalktı mı hanginizin esamesi okunacak" ifadeleri kullanıldı.

İsmailağa Cemaati için hazırlanan video tepki çekti

İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatından sonra cemaatin yeni lideri Hasan Kılıç oldu.

Hasan Kılıç’ın Fatih'te görüntülenmesi ile konuşulan cemaatin propaganda video tartışma yarattı.

Sosyal medyada yayılan video "İsmailağa Cemaatine operason" başlığı ile paylaşıldı. Cemaate operasyon yapılamayacağı dile getirilirken ifadelere yer verildi.

"Atımız şaha kalktı mı hanginizin esamesi okunacak" denilen videoda Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı ile cemaat müritlerine operasyon yapıldığı iddia edildi.

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