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  • İsmailağa Cemaati'nde 6 yaşındaki çocuğun istismarının ardından eski AKP'li isim Diyanet'e isyan etti

İsmailağa Cemaati'nde 6 yaşındaki çocuğun istismarının ardından eski AKP'li isim Diyanet'e isyan etti

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşında “evlendirdiği” ve çocuğun yıllarca cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. İnci Sözlük'ün kurucusu, geçmişte iktidara sıkı desteğiyle bilinen Serkan İnci, yaşanan istismara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 12:38
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İsmailağa Cemaati'nde 6 yaşındaki çocuğun evlendirildiği ortaya çıkmıştı. Eski AKP'li Serkan İnci Diyanet'e isyan etti

İsmailağa Cemaati'nde 6 yaşındaki çocuğun istismarının ardından eski AKP'li isim Diyanet'e isyan etti
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İsmailağa emaatinde H.K.G’nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile “evlendirilerek” yıllarca cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. İnci Sözlük'ün kurucusu, geçmişte iktidara sıkı desteğiyle bilinen Serkan İnci, yaşanan istismar olayına Twitter hesabından tepki gösterdi.

İnci Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yahu bir tane Islamcinin, bir tane tarikat mensubunun, bir tane diyanet gorevlisinin, bir tane haci-hocanin su duruma isyan ettigini gorelim ya.

1 tane kardesim.

Derdiniz ne sizin, neden sessiz kaliyorsunuz bu tabloya?"

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G. babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikâyetçi oldu. 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. 2012 yılında ise H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmayı gizli ellerin örttüğü anlaşıldı. Çocuğun gelinlikli fotoğraflarının ortaya çıktığı olay infial yarattı.

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Kel oğlan
8.12.2022 13:26
Diyanetteki imamların kactanesi tarikatci  
 
Ali yazar
8.12.2022 13:25
Her konuda konuşan Bahçeli, ki konudaki görüşünü dile getir  
 
Msc
8.12.2022 13:24
Devletin zirvesi açıklamalı  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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