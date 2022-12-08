İsmailağa Cemaati'nde 6 yaşındaki çocuğun istismarının ardından eski AKP'li isim Diyanet'e isyan etti

İsmailağa emaatinde H.K.G’nin 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile “evlendirilerek” yıllarca cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. İnci Sözlük'ün kurucusu, geçmişte iktidara sıkı desteğiyle bilinen Serkan İnci, yaşanan istismar olayına Twitter hesabından tepki gösterdi.

İnci Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yahu bir tane Islamcinin, bir tane tarikat mensubunun, bir tane diyanet gorevlisinin, bir tane haci-hocanin su duruma isyan ettigini gorelim ya.

1 tane kardesim.

Derdiniz ne sizin, neden sessiz kaliyorsunuz bu tabloya?"

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G. babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını anlatarak şikâyetçi oldu. 6 yaşındayken 29 yaşındaki bir müritle imam nikahı kıyılan H.K.G. ifadesinde cinsel istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlattı. 2012 yılında ise H.K.G.’nin cinsel istismarına yönelik soruşturmayı gizli ellerin örttüğü anlaşıldı. Çocuğun gelinlikli fotoğraflarının ortaya çıktığı olay infial yarattı.