İsmailağa Cemaatinde Cübbeli Ahmet krizi: Defalarca uyardık

İsmailağa Cemaati, Cübbeli Ahmet Hoca lakaplı Ahmet Ünlü’yü televizyon ve konuşmalarında cemaatle ilgili mahrem bilgiler söylediği için uyardıklarını ancak Ahmet Ünlü’nün cemaatle ilgili söylemlerine devam ettiğini belirttiği bir açıklama yayınladı.

Cemaatten yapılan açıklama şöyle:

“Bilinmelidir ki cemaatimizin ileri gelen kıymetli hocaları, Cübbeli Ahmet Hoca’yı evinde defaatle ziyaret etmiş ve cemaatle ilgili konuların umumun önünde kürsü veya televizyon kanallarında değil hususi meclislerde muhataplarıyla konuşulması gerektiğini ifade etmişlerdir. Yapılan bu görüşmelerde Cübbeli Ahmet Hoca da her seferinde özür beyan etmiş ve bu tür mahrem konuları kürsüye ve televizyon kanallarına taşımayacağına ve muhatapları ile bir araya gelerek görüşeceğine söz vermiştir.

CEMAATİMİZİN MAHREM KONULARINI AÇTI"

Buna rağmen, sohbetlerinde ve katıldığı televizyon programlarında, yapılan istişare ve görüşmeler neticesinde alınan karara aykırı olarak yine cemaatimizin mahrem konularını açmış ve hiçbir görüşme olmamış gibi aynı tavrı sürdürmüştür."